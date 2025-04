23-letni Rob Summers ze stanu Oregon w USA, kiedyś zapalony gracz w baseball, po wypadku samochodowym został sparaliżowany od klatki piersiowej w dół na cztery lata. Jak donosi reporter BBC News, niedawno wstał z wózka inwalidzkiego i stoi o własnych siłach. Lekarze wszczepili mężczyźnie 16 elektrod, które stymulują jego rdzeń kręgowy, wysyłając impulsy elektryczne do mięśni i sprawiając, że było możliwe odzyskanie czucia. Elektrody zastąpiły połączenia nerwowe, zerwane w momencie wypadku.

Mężczyzna może samodzielnie poruszać biodrami, kolanami, kostkami i palcami u nóg, odzyskał panowanie nad pęcherzem moczowym, jelitem grubym i zwieraczami, jak informuje pismo „Lacet”. Podtrzymywany jest w stanie poruszać się po bieżni. „Nikt z nas w to nie wierzył”, mówi professor Reggie Edgerton i dodaje: „Bałem się w to uwierzyć”. Sam Summers przyznaje, że gdy wstał z wózka inwalidzkiego, nie wierzył. „Dla kogoś, kto przez cztery lata nie był w stanie nawet ruszyć palcem, mieć swobodę i możliwość stania na własnych to niesamowite uczucie”. Mężczyzna widzi w tym szansę dla osób sparaliżowanych.

Jak dotąd to jedyny taki przypadek w historii medycyny. Specjaliści z uniwersytetu Kalifornijskiego przestrzegają jednak przed traktowaniem go jako lekarstwa na niepełnosprawność ruchową. Prof. Geoffrey Raisman z Insytutu Neurologii UK podkreśla, że na podstawie tego pojedynczego przypadku nie da się określić, jak ta metoda może być wykorzystana u innych. To wciąż sfera badań, które jednak dają zaskakujące rezultaty.

