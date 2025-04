Reklama

Wybierz jedną z naszych weekendowych propozycji. Najlepiej taki rodzaj aktywnego spędzenia czasu, który sprawi ci największą frajdę. Dawno nie jeździłaś na rowerze? Nie namyślaj się i wyciągnij go z piwnicy! A może tęsknisz za szumem drzew i leśnymi ścieżkami? Zafunduj sobie wyprawę do lasu. Sama nie wiesz, co wybrać? Pomożemy ci! Rozwiąż nasz test, a znajdziesz odpowiedź, jaki ruch jest dla ciebie najbardziej wskazany.



Długi majowy weekend to szansa, by naładować akumulatory. Tak się stanie na pewno, jeśli te dni spędzisz w ruchu.

Jaki rodzaj aktywności jest najlepszy dla ciebie? Sprawdź!

Psychotest - Jak najlepiej wypoczniesz?

Zakreśl odpowiedź A, B lub C



Dokucza mi kręgosłup, bo:

A. od dziecka mam problem

B. mam siedzącą pracę

C. nie potrafię zmusić się do ćwiczeń



Mój znak zodiaku to:

A. Panna, Koziorożec, Strzelec, Byk, Lew, Baran, Bliźnięta

B. Rak, Ryby, Skorpion

C. Waga, Wodnik



Uwielbiam odpoczywać:

A. wśród ludzi

B. tylko z moją rodziną

C. z książką, mapą, przewodnikiem

Denerwuję się, gdy:

A. wokół jest hałas

B. mam za dużo pracy

C. nie mogę pooglądać telewizji

Na wakacje zawsze wyjeżdżam:

A. w okolice wielkich, pięknych lasów

B. do ośrodka, w którym można wypożyczyć rower

C. do wytwornego kurortu



Większość odpowiedzi A - Spacerowicz

Nie przepadasz za hałaśliwymi miejscami. Pospaceruj w towarzystwie kogoś bliskiego. Może zrobisz małą przebieżkę albo pochodzisz z kijkami nordic walking.



Większość odpowiedzi B - Rowerzysta

Lubisz odpoczywać aktywnie, a nawet trochę się zmęczyć. Wsiądź więc na rower i pędź, ile sił w nogach. Ale najpierw zrób kilka ćwiczeń rozciągających mięśnie nóg.



Większość odpowiedzi C - Ogrodnik

Pedałowanie czy marsz po leśnych ścieżkach to dla ciebie nuda do kwadratu. Wybierz więc propozycję dla ludzi praktycznych i popracuj na działce lub w ogródku.



Rusz na przechadzkę!

Wsiadaj na rower!



Ciesz się ogrodem!

Aleksandra Barcikowska

Małgorzata Świgoń

Anna Grzelczak