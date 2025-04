Grupę siedemnastu ochotników (których nie informowano o celu eksperymentu) podzielono na dwie grupy, z których jedna (w ciągu ośmiu dni) spała do oporu, a druga tylko 6 godzin na dobę. Następnie zjadali oni dowolne śniadanie. Okazało się, że osoby, które spały 6 godzin na dobę, były skłonne zjeść rano więcej niż ochotnicy z drugiej grupy – ich mózgi generowały uczucie głodu poprzez niedobór snu, a to zakłócało wytwarzanie hormonów biorących udział w regulowaniu apetytu.

Wnioski? Chcesz schudnąć, wysypiaj się.

Brak snu może też przyczyniać się do powstania chorób serca i układu krążenia. Co ciekawe, wyniki badań z Uniwersytetu w Chicago wskazują, że zarówno niedobór snu (mniej niż 6 godzin na dobę), jak i jego nadmiar (ponad 8 godzin na dobę) mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zawału serca.

