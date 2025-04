W badaniu, w którym wzięło udział ponad 2600 kobiet i mężczyzn wykazano, że tylko 2,5 godziny nawet umiarkowanego wysiłku w tygodniu powodują poprawę jakości snu aż o 65%. „Do tej pory wykorzystywaliśmy wytyczne dotyczące aktywności fizycznej w ocenie zagrożeń dotyczących układu krążenia...” - tłumaczy prof. Brad Cardinal, jeden z autorów badania - „...teraz wiemy, że wysiłek może wpływać w znaczący sposób na inne elementy naszego zdrowia.” Jest to szczególnie ważne badanie biorąc pod uwagę, że nawet połowa dorosłych Polaków doświadczyła problemów ze snem.

To nie wszystko uczestnicy badania uprawiający sport rzadziej skarżyli się na senność w ciągu dnia. Dzięki temu, co podkreślają naukowcy, możemy lepiej wypełniać swoje obowiązki w pracy i w domu, a uczniowie są bardziej skupieni na zajęciach.

„Aktywność fizyczna pomaga nie tylko zrzucić kilka centymetrów w pasie, ale również działa pozytywnie na sen.” - podsumowuje prof. Cardinal - „Oczywiście niekiedy trzeba pójść na kompromis, szczególnie wtedy gdy wracamy zmęczeni z pracy możemy pójść spać bez konieczności treningu. Jednak w w dłuższym czasie aktywność fizyczna może przynieść jedynie korzystne działanie.”

Źródło: Science Daily/ kp

