Coraz więcej chorych



Na 400 stwierdzonych w zeszłym roku przypadków HIV przypadło 27 zachorowań na AIDS. Nie jest to pełna statystyka bowiem wielu z zakażonych nie jest świadomych choroby. Wzrost zachorowań dotyczy nie tylko Polski, ale także krajów Europy Wschodniej (Ukraina, Rosja, Bułgaria), gdzie lawinowo rośnie liczba przypadków zakażeń HIV.

Po pierwsze, edukacja seksualna



Dlaczego odpowiednia edukacja seksualna ma w tym wypadku ogromne znaczenie? Przeważająca liczba przypadków zarażeń HIV dotyczy osób mających stosunki płciowe z nosicielami wirusa. Podczas trwania Euro 2012 wielu kibiców podejmie kontakty seksualne. Liczni z nich oddadzą się tego rodzaju uciechom także za pieniądze, a to niesie ze sobą największe ryzyko. Nierzadko to właśnie prostytutki, rodzime i przyjezdne, są nosicielkami śmiercionośnego wirusa.

Pamiętaj o bezpieczeństwie



Jeśli wybierasz się na Euro 2012 w poszukiwaniu nie tylko sportowych emocji, pamiętaj o zabezpieczeniu. W hotelach, na stadionach i w miejscach odwiedzanych przez kibiców będą rozdawane ulotki informacyjne oraz prezerwatywy, ale nie warto polegać tylko na darmowych zabezpieczeniach.

Podejmując przygodne kontakty seksualne bez zabezpieczenia, narażasz się nie tylko na HIV czy AIDS, ale także na szereg groźnych i uciążliwych chorób przenoszonych drogą płciową. Dotyczy to w takim samym stopniu mężczyzn, co kobiet.

Choć w trakcie trwania Euro 2012 może dojść do wielu zakażeń HIV, pierwsze symptomy choroby ujawnią się wiele miesięcy później. Jedynie odpowiednia profilaktyka oraz środki ostrożności mogą uchronić nas przed lawinowym wzrostem zachorowań na AIDS.

