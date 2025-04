Badanie zostało przeprowadzone na razie na myszach laboratoryjnych i skupiło się na specjalnym typie komórek występujących w przewodzie pokarmowym tzw. komórkach dendrytycznych blaszki właściwej (LPDC). Są one uważane za pierwszą linię obrony naszego układu odpornościowego. Na powierzchni tych komórek występuje specjalny receptor SIGNR1 rozpoznający i przyłączający się do specyficznych cukrów. Zablokowanie tego właśnie receptora okazało się kluczem do sukcesu. Naukowcy zastosowali w tym celu białka, które do tej pory wywoływały reakcję alergiczną, zmodyfikowane przez dodanie grup cukrowych. Tak przekształcone cząsteczki uniemożliwiały bezpośredni kontakt receptora z białkiem, przez co wykształcała się pewnego rodzaju tolerancja na to białko. Po takiej terapii nawet po podaniu z pożywieniem znanego alergenu, nie obserwowano reakcji alergicznej lub reakcja ta była zdecydowanie łagodniejsza. Do tej pory jedyną formą terapii alergii pokarmowych było unikanie specyficznych produktów spożywczych. Jednak czasami bardzo trudno jest uniknąć kontaktu z alergenami, co może prowadzić do pokrzywki, objawów żołądkowo-jelitowych oraz stanów zagrożenia życia, ze wstrząsem anafilaktycznym włącznie. Dlatego potrzebna jest nowa skuteczna metoda terapii.Naukowcy już przygotowują się do sprawdzenia wyników swojego odkrycia w badaniach z ludźmi cierpiącymi na alergie pokarmowe. Na razie więcej na temat tego odkrycia można przeczytać w internetowym wydaniu czasopisma Nature Medicine. Źródło: Science Daily/kp/pk

