Polscy uczeni potwierdzili korzystną rolę steroli roślinnych w obniżaniu poziomu cholesterolu we krwi. Okazuje się, że już dzienna porcja 2 g tych naturalnych składników może obniżyć stężenie cholesterolu nawet o 20 procent. Występują one m.in. olejach: sezamowym i słonecznikowym, roślinach strączkowych, a także w niektórych margarynach do smarowania pieczywa, takich jak Flora Pro-Activ, Benecol.

