Torbiele piersi to objaw tzw. dysplazji piersi, czyli często łagodnych zmian, które rzadko prowadzą do raka. Pojawiają się zwykle u kobiet po 40 roku życia w wyniku zaburzeń równowagi hormonalnej (estrogenowo-progesteronowej).

Mechanizm powstawania torbieli piersi

Torbiele piersi powstają wskutek rozrostu nabłonka przewodów wyprowadzających. Narastająca tkanka zatyka światło przewodów, co sprawia, że płyn ze zrazików nie odpływa. W torbieli zbiera się jałowy (niezakażony drobnoustrojami) płyn.

Różnica między torbielą a nowotworem

Torbiele najczęściej są okrągłe, regularne i można je przesuwać w otaczających je tkankach. Guzy złośliwe natomiast najczęściej są twarde, mają nieregularny kształt i najczęściej nie daje się ich przesuwać wewnątrz piersi. Rzadko dają dolegliwości bólowe i w przeciwieństwie do torbieli nie ulegają zmianom w czasie cyklu miesiączkowego.

Torbiele piersi mogą być pojedyncze lub mnogie i często nie dają żadnych objawów, choć zdarza że w drugiej połowie są przyczyną bólu piersi. Nieprzyjemne może też być badanie piersi. W celu ograniczenia tych dolegliwości zaleca się odstawienie kawy, herbaty i papierosów oraz zmniejszenie ilości tłuszczu zwierzęcego w diecie.

Palpacyjnie ani w badaniach obrazowych nie da się ze stuprocentową pewnością określić czy zmiana jest łagodna (torbiel) czy złośliwa (rak). Rozstrzygające jest wyłącznie badanie histopatologiczne (cytologia).

Leczenie torbieli piersi

Z dużych torbieli odsysa się płyn (zabieg aspiracji płynu) i przekazuje go do badania cytologicznego w celu wykluczenia zmian rakowych.

Małe i liczne torbiele najczęściej się obserwuje. Zdarza się jednak, że się je leczy podobnie jak te duże. Wtedy w celu precyzyjnego umiejscowienia igły, odsysanie płynu zawsze wykonuje się pod kontrolą USG, co nie zawsze ma miejsce podczas usuwania płynu z dużych torbieli.

Jeśli torebka torbieli ma zgrubiałe ścianki, często usuwa się ją operacyjnie – jest to profilaktyka przeciwnowotworowa, choć torbiele niezwykle rzadko rakowacieją.

Leczenie operacyjne torbieli wykonuje się zawsze wtedy, gdy odessany płyn jest zabarwiony krwią, badanie cytologiczne płynu wskazuje na podwyższone ryzyko rozwoju nowotworu oraz wtedy, gdy torbiel odnawia się w krótkim czasie po jej odessaniu.

