Od kiedy noszę protezę często w ustach pojawiają mi się bolesne ranki. Dlaczego tak się dzieje i co robić ,by tego uniknąć?

Reklama

Porada lekarza:

Przypuszczam, że małe, bolesne ranki, które pojawiają się na śluzówce Pani jamy ustnej, to afty. Przyczyn ich powstawania może być kilka: długotrwały stres, osłabienie układu odpornościowego (np. po infekcjach), urazy mechaniczne (do których może dojść pod wpływem energicznego szczotkowania zębów), niewłaściwa higiena jamy ustnej, odczyny alergiczne na wypełnienia zębów lub metalowe elementy koron czy protez lub właśnie źle dopasowana proteza. Dlatego proszę zgłosić się do stomatologa, by sprawdził, czy ma ją Pani właściwie dopasowaną i doradził odpowiednie postępowanie. Zwykle stosowane jest leczenie miejscowe: odkażające i przeciwzapalne (np. płyny: Aphtin, Bloxaphte). Można też płukać usta naparem z szałwii lub rumianku lub gotowymi płukankami (np. Dentosept, Septosan). Proszę także myć i dezynfekować protezy w odpowiednich płynach, a następnie spłukać czystą wodą. Warto również zadbać o dietę: korzystnie wpływa na stan dziąseł i jamy ustnej dieta bogata w witaminę B12, kwas foliowy, żelazo i cynk. Jeśli to nie pomoże, to powinna Pani zgłosić się do lekarza oraz wykonać podstawowe badania, aby wykluczyć chorobę ogólnoustrojową.