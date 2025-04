Mam alergię. Chciałam sięgnąć po krople do nosa na katar, bo najbardziej dokucza mi wyciek z nosa, ale koleżanka mi to odradziła. Dlaczego nie powinnam ich stosować?

Reklama

Porada lekarza:

Do łagodzenia objawów alergii są inne środki, np. przeciwalergiczne aerozole do nosa i doustne tabletki przeciwhistaminowe. Natomiast zwykłe krople do nosa na katar nie działają przeciwalergicznie, choć na chwilę mogą spowodować poprawę, bo obkurczają naczynia krwionośne. Można je jednak stosować bardzo krótko (3–5 dni), ponieważ przedłużanie terapii powoduje uzależnienie śluzówki od tych specyfików. Potem każda próba ich odstawienia kończy się nadmiernym rozpulchnieniem śluzówki, co znacznie utrudnia oddychanie (pacjenci skarżą się wówczas m.in. na uczucie duszenia). Taka sytuacja niekiedy wymaga długiego i trudnego leczenia, dlatego naprawdę zalecam umiar, jeśli chodzi o stosowanie kropli do nosa.