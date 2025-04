Zadbaj o higienę snu. Uprzątnij sypialnię z przedmiotów związanych z pracą i wywietrz ją. Weź ciepłą kąpiel. Przyzwyczaj organizm do chodzenia spać i wstawania o stałych porach.Idź do lekarza. Jeżeli bezsenność trwa dłużej niż trzy tygodnie, być może konieczne będzie leczenie farmakologiczne. Leki nasenne mają wiele skutków ubocznych (łatwo uzależniają), dlatego konsultacja ze specjalistą jest niezbędna.Pomyśl o terapii. Może Twoje problemy ze snem mają podłoże psychiczne? Jeżeli po całym dniu pracy nie umiesz się odprężyć, masz problem z opanowaniem „gonitwy myśli” lub paraliżuje Cię stres, najlepszym rozwiązaniem będzie zwrócenie się do psychologa lub psychoterapeuty.

