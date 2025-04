Długotrwałe napięcie mięśni sprawia, że pojawia się ból. Czasem jest tak silny, że nie możesz poruszać głową ani zmienić pozycji. Wypróbuj wówczas domowe sposoby.



- Rozluźniająca kąpiel. Pięć łyżek kwiatów arniki zalej litrem wrzątku. Parz pod przykryciem 10 minut. Przecedź, wlej do wanny. Uzupełnij ciepłą wodą. Odpoczywaj w wannie nie dłużej niż 15 minut.



- Rozgrzewający okład ziołowy. Dziesięć łyżek nasion kozieradki wsyp do garnka. Zalej szklanką wody. Gotuj, aż powstanie papka. Pozostaw do ostygnięcia. Rozłóż na gazie, przyłóż do karku. Owiń szalikiem. Trzymaj pół godziny.

Reklama