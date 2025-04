Przed trzydziestką problem ten dotyczy ok. 10 proc.mężczyzn i 5 proc. kobiet. Ale po 60. chrapie już 60 proc. panów i 40 proc. pań. Ten problem dotyczy także ciebie lub kogoś z twoich bliskich? Poznaj 5 skutecznych sposobów na chrapanie, które mogą pomóc ci pozbyć się kłopotu

Skuteczne, domowe sposoby na chrapanie:

1. Postaraj się schudnąć

Tłuszcz odkłada się nie tylko na brzuchu czy udach, ale też na szyi – zarówno pod samą skórą, jak i na tkankach, z których zbudowane jest gardło. To zawęża trasę przepływu powietrza. Obniża także sprężystość języczka i podniebienia miękkiego. Dlatego właśnie chrapanie pojawia się często, gdy mężczyzna przekracza prawidłową wagę o 20 proc., a kobieta – o 30–40 proc. Ustępuje natomiast wraz z utratą zbędnych kilogramów.

2. Ogranicz używki

Palenie papierosów przyczynia się do przesuszenia i podrażnienia błon śluzowych, pogarsza też ich ukrwienie. Z kolei alkohol obniża napięcie mięśni. Efektem może być oczywiście chrapanie.

3. Wprowadź wieczorny rytuał

Zdecydowanie częściej (oraz głośniej) chrapiemy, gdy kładziemy się bardzo zmęczeni albo po zażyciu środków uspokajających (nie tylko relaksują, ale też obniżają napięcie mięśni, również tych w gardle). Dlatego, o ile to tylko możliwe, warto tak zmodyfikować swoje wieczorne zwyczaje, aby naturalnie zapadać w zdrowy, głęboki sen.

4. Sypiaj w odpowiedniej pozycji

Najbardziej chrapiemy leżąc na wznak, sprzyja to bowiem przesuwaniu się języka do tyłu i w dół, co prowadzi do zawężenia światła gardła. Problem ten nie występuje, jeśli ułożymy się na boku.

5. Lecz alergię i infekcje

Niemal każdemu zdarza się chrapać, gdy jest przeziębiony. Dzieje się tak w wyniku obrzęku błon śluzowych gardła i zalegania produkowanej w drogach oddechowych wydzieliny (jedno i drugie zaburza przepływ powietrza). Podobne objawy mogą się dawać we znaki przy alergii. Aby problem ustąpił, konieczna jest kuracja.

Na podstawie artykułu Diany Ożarowskiej-Sady z Przyjaciółki