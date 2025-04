Picie alkoholu bardziej obciąża organizm kobiety niż mężczyzny. Panie mniej ważą, dlatego w ich ciałach jest mniej wody. To powoduje, że stężenie wypitego alkoholu w ich krwi jest wyższe. Szybciej także dochodzi u nich do zatrucia alkoholem, ponieważ mają mniej niż mężczyźni enzymów odpowiedzialnych za jego trawienie. Z tego właśnie powodu u kobiet więcej alkoholu trafia do mózgu.

Poza tym panie częściej niż mężczyźni:

1. Piją drinki przez słomkę, przetrzymując płyn w ustach. W efekcie alkohol szybciej się wchłania (bo z pominięciem wątroby) i uderza do głowy;

2. Ograniczają jedzenie. Pusty żołądek przyspiesza pojawienie się nieprzyjemnych skutków nadużycia alkoholu. Pożywienie, zwłaszcza bogate w tłuszcze, hamuje wchłanianie trunku. Osoba, która odchudza się albo jest na diecie wegetariańskiej, nie powinna pić tyle samo, co odżywiająca się normalnie;

3. Sięgają po leki uspokajające i nasenne. Większość tych preparatów wzmaga działanie alkoholu.

Jak mądrze pić

1. Unikaj win musujących, koktajli z napojami gazowanymi, bo przyspieszają one wchłanianie alkoholu.

2. Nie mieszaj różnych rodzajów trunków.

3. Pamiętaj, że im ciemniejszy napitek, tym więcej zawiera substancji (np. garbników, domieszek), które zwiększają kaca.

4. Dużo jedz i pij wodę mineralną (słodzone i gazowane napoje są niewskazane!), żeby wyrównać poziom minerałów wypłukiwanych przez alkohol oraz zapobiec odwodnieniu.

5. Tańcz i spaceruj, ile tylko się da. Ruch znacznie przyśpiesza spalanie alkoholu.

Skąd złe samopoczucie

Wątroba wytwarza enzymy niezbędne do zneutralizowania alkoholu. Są to dehydrogenazy: aldehydowa i alkoholowa., które pod wpływem alkoholu przekształcają się w toksyczne substancje wywołujące kaca: naldehyd octowy – sprawia, że ciśnienie rośnie, tętno przyspiesza. Z tego powodu robi ci się ciepło (niektórym osobom po wypiciu alkoholu czerwienieje twarz). Rano zaś boli cię głowa i odczuwasz mdłości. nkwas octowy – bardzo źle wpływa na stan żołądka. Nie odkryto jeszcze substancji, która neutralizowałaby działanie tych enzymów.