Od jakiegoś czasu boli mnie prawy łokieć. Ból nasila się, a ręka wręcz drętwieje, gdy dużo pracuję przy komputerze. Lekarz powiedział, że cierpię na „łokieć tenisisty”. Ale ja nigdy nie grałam w tenisa! Dlaczego więc na to zachorowałam i co mam robić?

Porada ortopedy:

„Łokieć tenisisty” (popularna nazwa zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej) to schorzenie, które spotyka nie tylko pasjonatów tenisa. Mogą się z tym problemem zmagać osoby, które przeciążyły przyczepy mięśni – głównie prostownika nadgarstka do nadkłykcia. Może stać się to podczas częstej pracy przy komputerze, pracy z młotkiem lub śrubokrętem. Głównym objawem jest ból po stronie bocznej łokcia, który promieniuje wzdłuż przedramienia. W takim wypadku zaleca się odpoczynek, okłady z lodu, unikanie ruchów powodujących ból, noszenie opaski uciskowej na łokieć. Jeśli to nie pomaga, a dolegliwości są silne, pomocna bywa fizykoterapia, czasami ostrzyknięcie łokcia steroidami albo innymi lekami, a nawet unieruchomienie go w gipsie czy operacja.