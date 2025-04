Gdy wyruszasz w podróż, radość często miesza się ze stresem – czy wszystko pójdzie dobrze, czy nie będzie korków, czy hotel będzie wystarczająco schludny... Nawet takie niewielkie, ale długotrwałe napięcie może wywołać migrenę, czyli trudny do opanowania ból głowy. Wbrew pozorom, w wakacje takich powodów do bólu głowy jest wiele... Ataki choroby wywołać mogą m.in. niektóre pokarmy (alkohol, szczególnie czerwone wino, banany, sery pleśniowe), upał, głód, niewyspanie czy zmęczenie hałasem. Podpowiemy ci, jak krok po kroku pokonać ból, nim zawładnie twoim urlopem na dobre.

1 Zjedz coś

Przyczyną aż 40 procent ataków migreny jest głód! Jeśli należysz do osób podatnych na ten rodzaj bólu głowy – powinnaś uważać na dietę. Nie możesz np. wychodzić z domu bez śniadania. Nigdy nie zastępuj też obiadu lub kolacji kolejną kawą albo batonikiem. A gdy już poczujesz, że dolegliwości zaczynają się "rozkręcać", przede wszystkim usiądź i zjedz coś w całkowitym spokoju. Najlepiej żeby to był ciepły posiłek – zupa lub kawałek chudego mięsa z kaszą. Wypij też coś słodkiego (bóle głowy bywają efektem spadku poziomu glukozy we krwi!).

2. Weź lek

Zażyj go od razu po posiłku. Nie ma na co czekać – gdy ból narośnie, trudniej będzie go ujarzmić nawet lekami. Najszybciej zadziała preparat w formie napoju musującego (np. na bazie kwasu acetylosalicylowego) lub kapsułka z płynnym lekiem w środku (np. zawierającą paracetamol lub ibuprofen). Pamiętaj! Nigdy nie przekraczaj zalecanej w ulotce dawki. Większa ilość leku nie zadziała mocniej. Skumulują się tylko jego działania uboczne. Dodatkowo możesz zastosować natomiast zioła o działaniu uspokajającym. Napij się naparu z melisy, kozłka lekarskiego lub miłorzębu japońskiego (łyżeczka suszu na szklankę wrzątku). Uwaga! Jeśli miewasz chroniczne bóle głowy i bierzesz leki zapisane przez neurologa, koniecznie zabierz je ze sobą na wakacje.

3. Znajdź ustronne miejsce

Niestety, w przypadku migreny nie wystarczy łyknięcie tabletki. Jeśli chcemy, żeby organizm pokonał atak bólu, trzeba pozwolić mu się zregenerować. Najlepiej po prostu położyć się na drzemkę w chłodnym, wywietrzonym pokoju, podkładając pod głowę niewielką poduszkę. Jeśli to niemożliwe, postaraj się choć chwilę zrelaksować w ciszy. Jeżeli ból dopadł cię na plaży, połóż się w cieniu, przykryj głowę ręcznikiem – to odizoluje cię od bodźców i pozwoli układowi nerwowemu na regenerację.

4. Wspomóż się metodami naturalnymi

W przypadku migreny odpoczynek i leki to podstawa. Rzadko kiedy udaje się opanować atak tylko masując głowę lub stosując aromaterapię. Takie sposoby natomiast doskonale przyspieszają działanie środków przeciwbólowych. Warto je więc stosować.

Masaż głowy – opuszkami zataczaj koła i w ten sposób masuj całą głowę. Skoncentruj się na masowaniu przestrzeni od czubka do czoła – wzdłuż przedziałka. Warto także delikatnie uciskać płatki uszu. Aby taki masaż był skuteczny, powinien trwać kwadrans. Możesz użyć do niego olejku lawendowego lub sosnowego.

– opuszkami zataczaj koła i w ten sposób masuj całą głowę. Skoncentruj się na masowaniu przestrzeni od czubka do czoła – wzdłuż przedziałka. Warto także delikatnie uciskać płatki uszu. Aby taki masaż był skuteczny, powinien trwać kwadrans. Możesz użyć do niego olejku lawendowego lub sosnowego. Zmiany temperatur – zanurz stopy w bardzo ciepłej wodzie, a na głowę połóż chłodzący okład. Odpoczywaj z zamkniętymi oczami kilkanaście minut. Taki "szok termiczny" poprawi ukrwienie głowy i zmniejszy ból.

