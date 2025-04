Lepiej zapobiegać niż leczyć. Apel ten kieruję do mam, które mają jeszcze wpływ na swoje pociechy, ja niestety byłam krnąbrnym dzieckiem i teraz jest kłopot. Trzeba obserwować rozwój kośćca dziecka i wszelkie nieprawidłowości konsultować z lekarzem – przeprowadzać odpowiednie ćwiczenia. Dzieci powinny jak najwięcej biegać boso – szczególnie w wakacje. Nie katujcie ich eleganckimi butami – niech wyhasają się na łące czy piasku – będą Wam potem wdzięczne.

Reklama

Jeżeli już płaskostopie nas dopadnie są dwie podstawowe rady. Pierwsza z nich jest dobór właściwego obuwia. Musimy poświęcić temu jak najwięcej uwagi. Dostępne są odpowiednie buty korekcyjne, które nie dość, że będą powoli likwidowały nasze schorzenie, to jeszcze zbawiennie wpłyną na stan naszych nóg. Mniej droga wersja to odpowiednie wkładki do butów, które można kupić na aukcjach internetowych lub w sklepach z artykułami ortopedycznymi. Stabilizuje to stopę i zapobiega pogłębianiu się płaskostopia.

Reklama

Druga sprawa to ćwiczenia. Wystarczy zapytać lekarza – z pewnością poda wiele przykładów. Na stronach internetowych również jest masa propozycji ćwiczeń. Chyba najprostszym z nich jest chodzenie na boso na palcach po kilkanaście minut dziennie. To nawet zabawne i odprężające.