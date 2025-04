Fot. Fotolia

Fotostarzenie się skóry wywołane promieniami UV może być niebezpieczne

Brak odpowiedniego jej przygotowania i nawilżenia skóry twarzy może być przyczyną przesuszeń, złuszczeń naskórka, a nawet zmian w strukturze kolagenu, odpowiedzialnego m.in. na elastyczność i odżywienie skóry.

Te ostatnie zmiany są także przyczyną tzw. fotostarzenia się skóry. To właśnie zbyt długie wystawianie się na działanie promieni słonecznych może przyspieszyć pojawianie się pierwszych zmarszczek na czole, wokół oczu i ust, a także plam na skórze.

Zmiany te są efektem uszkodzenia przez promienie ultrafioletowe (UV) znajdujących się w skórze właściwej kolagenu, elastyny i innych włókien, które wspierają strukturę skóry. Efekt: skóra traci swoją elastyczność, jędrność, odwadnia się, staje się chropowata, pojawiają się pajączki na nosie – wyglądamy na więcej, niż mamy w metryce.

Na tym jednak nie koniec. Często pod wpływem promieni słonecznych pobudzona do nadprodukcji zostaje melanina – naturalny barwnik skóry. W konsekwencji na skórze zaczynają pojawiać się nieregularne plamy, przebarwienia, a na twarzy piegi, skora może przybrać także żółtawy odcień.

– "Fotostarzenie się skóry twarzy nie tylko postarza nas, pogłębiając niewielkie zmarszczki, może być także przyczyną rozwoju zmian nowotworowych, zwłaszcza, jeśli na skórze zaczynają pojawiać się zmiany przedrakowe w postaci plam i złuszczeń" – przestrzega Anna Machnik, kosmetolog Body Care Clinic w Katowicach.

Sposób na zatrzymanie fotostarzenia się skóry: peeling migdałowy

Przed konsekwencjami procesu można się zabezpieczyć, przygotowując skórę na działanie promieni słonecznych oraz zapobiegając jej odwodnieniu. Pomocne w tym są rewitalizujące peelingi stosowane przed opalaniem. – "Zanim wystawimy twarz do słońca, warto odżywić skórę. Niezbędne będą peelingi dostarczające witamin A, C i E, a także peelingi zawierające substancje rewitalizujące np. kwas migdałowy, który pobudza skórę do produkcji kolagenu" – mówi Anna Machnik.

Peeling migdałowy nawilża i odżywia skórę, spłyca zmarszczki, rozjaśnia lekkie przebarwienia i reguluje poziom sebum. Peeling migdałowy można wykonac także dopiero po opalaniu, w celu regeneracji skóry.

Latem kosmetolodzy zalecają stosowanie przede wszystkim peelingów migdałowych, ze względu na mały stopień podrażnień, jaki powodują. "Peelingi migdałowe można stosować dziś bez ryzyka zarówno przed opalaniem, jak i po. Mogą spełniać funkcję profilaktyczną, dostarczając zawczasu skórze składników odżywczych, jeszcze przed ekspozycją na słońcu, jak również, jako terapia po opalaniu, usuwając przebarwienia, plamy posłoneczne, wyrównując opaleniznę" – mówi kosmetolog.

Terapia światłem LED i zimnem zapobiega zmarszczkom i przebarwieniom

Nieco droższą alternatywą jest zabieg Cryolift 3 Filorga, łączy on w sobie terapię światłem LED, zimnem oraz specjalne preparaty ożywiające skórę np. bogate w wyciągi komórkowe pozyskiwane z kawioru łososia.

– "Zabieg ten intensywnie nawilża i regeneruje skórę, pobudzając do produkcji kolagen oraz elastynę, pobudzone i dotlenione zostają także komórki, zwiększając swój metabolizm i szybciej regenerując się. Zabieg ten możemy stosować, jako prewencję przed pogłębianiem się zmian np. zmarszczek, przebarwień i nierówności pod wpływem słońca" – wyjaśnia Anna Machnik.

Wysokie filtry chronią przed fotostarzeniem się skóry

Całość – zdaniem specjalistów – najlepiej uzupełnić specjalnymi kosmeceutykami z filtrami UV. – Warto sięgnąć po kremy, które nie tylko blokują promienie słoneczne chroniąc naszą skórę, lecz także odżywiają ją. Dziś dostępne są preparaty, które oprócz filtrów UV zawierają w swoim składzie substancje o aktywnym działaniu anti-agingowym np. kwas hialuronowy i regeneracyjnym np. witaminę E, ekstrakt z chmielu, który zapobiega pojawianiu się plam i reguluje syntezę melaniny.

Dobrze jest także sięgnąć po krem z filtrem, który ma także właściwości przeciwzapalne i zapobiega odwodnieniom.

