Krzywe plecy to nie tylko problem estetyczny. Wady postawy mogą być przyczyną utykania, bólów pleców, nóg, ramion, a w skrajnych wypadkach nawet powodować problemy z oddychaniem. Dlatego warto dbać o plecy od najwcześniejszych lat dziecka. To zaprocentuje w przyszłości!

Mocne plecy niemowlaka

To właśnie na tym etapie rozwoju bardzo często dochodzi do deformacji kręgosłupa. By temu zapobiec, pamiętaj o kilku zasadach:

Kładź jak najczęściej dziecko na brzuszku. Maluch podnosząc główkę, wzmacnia mięśnie grzbietu. A mocne mięśnie są gwarantem zdrowych pleców.

Zmieniaj pozycje. Nie noś malca np. ciągle na tej samej ręce, gdyż będzie się wykrzywiał w jedną stronę.

Zainwestuj w materac do łóżeczka. Powinien być dość twardy (np. pokryty warstwą kokosową) i płaski (najszybciej odkształcają się piankowe).

Wybierz dobrą spacerówkę – musi mieć usztywnione oparcie, bo inaczej plecy dziecka będą przybierać nienaturalny kształt.

Prosty kręgosłup starszaka

Około 6. roku życia kręgosłup zaczyna przyjmować prawidłowy kształt, ale ostatecznie ukształtuje się około 18. roku życia. Dlatego również czas przedszkola i szkoły jest bardzo ważny dla pleców młodego człowieka.

Zachęcaj dziecko do ruchu. Codzienna aktywność wzmocni mięśnie i zapobiegnie skrzywieniom.

Zadbaj o dietę. Musi być w niej dużo wapnia i witaminy D – są podstawowym budulcem kości. Najwięcej znajdziesz ich w nabiale, jajach, rybach i chudym mięsie.

Nie dopuszczaj do nadwagi, ponieważ obciąża plecy dziecka.

Namawiaj pociechę do spania tylko na płaskim jaśku w pozycji embrionalnej (na boku, z podkurczonymi nogami).

Zadbaj o miejsce nauki. Biurko i krzesło powinny być tej wysokości, by dziecko miało stopy wsparte na podłodze, a przedramiona na blacie.

Wybierz dobry plecak. Musi mieć usztywniony tył i szerokie, regulowane szelki (ma przylegać do pleców, a nie opierać się na pupie). Ciężar plecaka pierwszoklasisty nie powinien przekraczać 10 proc. wagi ciała. Dopiero od 13. roku życia dziecko jest w stanie dźwigać ciężar stanowiący do 15 proc. wagi ciała.

Sprawdź, czy dziecko ma proste plecy