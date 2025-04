Fot. Fotolia

Comiesięczne spotkania w ramach "Ratownictwa Po Godzinach"

Spotkania organizowane są raz w miesiącu i cieszą się dużym zainteresowaniem przedstawicieli branży ratowniczej i medycznej nie tylko z Krakowa ale i okolic. Początkowo brało w nich udział około 50 osób, jednak z miesiąca na miesiąc liczba ta regularnie się powiększa. Na jedno z ostatnich, jubileuszowe spotkanie Ratownictwa Po Godzinach przybyło około 150 uczestników.

"Ilość zainteresowanych zaskoczyła nas samych. Bez szczególnych działań reklamowych, spotkania zaczęły przyciągać tak wiele osób, że stawaliśmy przed wyzwaniem, jak zorganizować tak duże sale, by pomieścić wszystkich uczestników! Ze strony wykładowców także spotkaliśmy się z bardzo miłym podejściem i zaangażowaniem; chętnie przyjmują nasze zaproszenia, przyjeżdżają także spoza Krakowa i goszczą na naszych spotkaniach.

Idea „Ratownictwa Po Godzinach” idealnie wpasowała się w oczekiwania osób związanych z ratownictwem i medycyną ratunkową. Każde kolejne spotkanie pozytywnie nas zaskakuje i najwyraźniej podoba się także uczestnikom, gdyż tych nieustannie przybywa" – komentuje Jurek Jaskuła, jeden z organizatorów.

Na miejsce spotkań wybrany został jeden z krajowskich pubów bo, jak zaznaczają organizatorzy, poza zdobyciem nowej wiedzy i doświadczeń chodzi tu również o poznawanie siebie nawzajem. Po zakończeniu wszystkich wykładów uczestnicy chętnie siadają przy piwie by dalej dyskutować i wymieniać się doświadczeniami z codziennej pracy.

Zróżnicowana tematyka spotkań "Ratownictwa Po Godzinach"

Wykładowcami na RPG są nie tylko znane osobistości świata ratowniczego ale również pasjonaci tej dziedziny, którzy bezinteresownie chcą podzielić się swoją wiedzą z innymi. Tematyka spotkań jest bardzo zróżnicowana – często treść wykładów jest odpowiedzią na aktualne potrzeby tej branży. Wśród zaproszonych prelegentów gościli m.in. Przemysław Guła, Arkadiusz Trzos, Tomasz Sanak, Grzegorz Cebula, Tomasz Darocha, Marek Maślanka czy Jarosław Gucwa.

Ratownictwo Po Godzinach to inicjatywa dwóch krakowskich ratowników, którzy – jak sami twierdzą – chcieli stworzyć coś co zintegruje ich medyczne środowisko. Mimo tego, że na co dzień wszyscy spotykają się w pracy potrzeba dodatkowych, nieoficjalnych spotkań okazała się silna. Ratownictwo Po Godzinach to nie tylko integracja ale również wspieranie i poznawanie nowego, współczesnego wymiaru ratownictwa medycznego.

Początkowo spotkania rozpoczęły się w Krakowie i to właśnie w tym mieście grono medyczne spotyka się regularnie już od ponad roku. Inicjatywa się rozrosła i od pięciu miesięcy przeniosła również do Trójmiasta, miesiąc temu odbyło się również pierwsze spotkanie w Warszawie.

"Pomysł spotkań Ratownictwo Po Godzinach powstał w Krakowie i tutaj go rozwinęliśmy. Już po pierwszych kilku wydarzeniach zaczęły do nas spływać wiadomości nawet od nieznanych nam osób, które chętnie uczestniczyłyby w comiesięcznych spotkaniach a ze względu na odległe miejsce zamieszkania nie mogą dotrzeć do Krakowa. Dlatego też rozszerzyliśmy nasze działania i dzięki przyjaciołom najpierw pojawiliśmy się w Trójmieście, a w maju odbyło się po raz pierwszy spotkanie w Warszawie. Jako pomysłodawcę cieszy mnie to niezmiernie, że początkowa idea spotkania lokalnego, dla znajomych i przyjaciół, rozrasta się do wymiaru ogólnopolskiego" – wspomina Grzegorz Nowak, drugi z organizatorów.

Więcej o inicjatywie oraz aktualnych terminach spotkań można przeczytać na www.ratownictwopogodzinach.pl

Źródło: Materiały prasowe Ratownictwo Po Godzinach/ bj

