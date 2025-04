Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” zaprasza pacjentów chorych na tocznia rumieniowatego układowego i ich bliskich na bezpłatne spotkanie, które odbędzie się 15 września (sobota) br. o godz. 12.00 w hotelu Marina Diana w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim (sala Portowa, parter) w ramach III Zlotu Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej.

Zainteresowani mogą uczestniczyć w prelekcji znanego psychologa Jacka Santorskiego pt.: „Jak radzimy sobie w zarządzaniu swoim życiem i chorobą”. Odbędzie się ona w godzinach 10.15–11.45.

Spotkanie rozpocznie wykład reumatologa, a następnie odbędą się warsztaty psychologiczne.

Przebieg spotkania:

godz. 12.00–13.30 – wykład na temat tocznia rumieniowatego układowego dr n. med. Marzeny Olesińskiej (sala Portowa, parter);

godz. 13.30–15.00 – lunch (restauracja hotelu, parter);

godz. 15.00–17.00 – warsztat psychologiczny – dr Agnieszka Łukasiewicz (Sala Portowa, parter).

Celem spotkania jest podniesienie świadomości pacjentów i ich bliskich na temat tocznia rumieniowatego układowego oraz zapewnienie wsparcia w procesie leczenia i radzenia sobie z tą ciężką chorobą.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu pod nr tel.: 503 090 376 lub na adres mailowy: marta.nowacka@ddc.com.pl.

Spotkanie to kolejna aktywność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej „3majmy się razem” podejmowana w celu edukowania polskiego społeczeństwa w obszarze tocznia rumieniowatego układowego i zmierzająca do poprawy jakości życia chorych borykających się z tą ciężką chorobą. Do tej pory zorganizowano w maja br. konferencję prasową pt.: „Toczeń – Tajemnicza choroba z motylem w tle”, zainicjowano opracowanie przez autorytety medyczne specjalizujące się w diagnostyce i terapii TRU unikatowego dokumentu w postaci Raportu na temat TRU w Polsce. Planowana jest również organizacja podsumowującej konferencji prasowej, na której zaprezentowane zostaną finalne efekty podjętych działań.

Zobacz też: Jak rozpoznać toczeń rumieniowaty układowy?

Źródło: materiały prasowe D&D Communication/mn

Reklama