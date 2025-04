W Polsce corocznie rozpoznaje się aż 1500 nowych przypadków szpiczaka mnogiego. Informacja o zdiagnozowaniu choroby nowotworowej często stanowi silny wstrząs emocjonalny dla pacjenta oraz jego rodziny. U większości pacjentów choroba wymusza radykalne zmiany związane z dotychczasowym trybem życia oraz realizacją planów. Oznacza konieczność modyfikacji przyzwyczajeń, wpływając na samoocenę chorego oraz jego kondycję psychofizyczną.

Kluczowe znaczenie dla jakości życia pacjenta chorego na szpiczaka mnogiego ma wczesna diagnostyka i dostęp do optymalnego leczenia, które pozwala zwiększyć do maksimum długość przeżycia. Dzięki postępowi medycyny pojawiło się wiele nowych leków i metod terapeutycznych w leczeniu szpiczaka mnogiego, których skuteczność sprawia, że jest on określany jako choroba przewlekła. Niestety mimo możliwości, jakie daje współczesna medycyna, polscy pacjenci nie mają dostępu do standardowego leczenia, jakie mają inni obywatele Unii Europejskiej. Problemem w walce z chorobą jest także wciąż zbyt późna diagnoza wynikająca z niedostatecznej wiedzy na temat wczesnego wykrywania nowotworów układu krwiotwórczego.

Polska pod względem dostępu do nowoczesnego leczenia szpiczaka mnogiego zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie. Jest to sytuacja budząca duży niepokój środowiska lekarzy oraz pacjentów, którzy podkreślają pilną konieczność modyfikacji Programu Terapeutycznego, a także poprawy warunków leczenia szpiczaka mnogiego w Polsce.

Zauważając konieczność podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji chorych na szpiczaka mnogiego w Polsce Fundacja Urszuli Jaworskiej oraz Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka zorganizowały w dniu 29 listopada 2011 roku w Warszawie konferencję prasową pt.: „Jakość życia pacjenta ze szpiczakiem mnogim w Polsce”. Podczas konferencji nastąpiła oficjalna inauguracja projektu Grup Wsparcia dla chorych na szpiczaka mnogiego oraz ich bliskich. Pierwsze spotkanie Grup Wsparcia odbyło się w dniu 19 grudnia 2011 r. Krakowie i wzięło w nim udział blisko 70 osób. Kolejne spotkanie odbyło się 24 stycznia 2012 r. w Warszawie. Udział w nim wzięli między innymi patron merytoryczny projektu – Konsultant Krajowy w dziedzinie Hematologii Prof. dr hab. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak oraz ambasador projektu Robert Moskwa. Następnie pacjenci chorzy na szpiczaka mieli okazję spotkać się w Lublinie.

Grupy Wsparcia dla chorych na szpiczaka mnogiego oraz ich bliskich to program mający na celu poprawę jakości życia pacjentów i ich bliskich w trakcie procesu leczenia oraz zapewnienie im wsparcia psychicznego. Warsztaty odbywają się bezpłatnie w wielu ośrodkach hematologicznych w Polsce, dzięki czemu mogą uczestniczyć w nich pacjenci ze wszystkich regionów kraju. W trakcie spotkań uczestnicy zdobywają wiedzę na temat szpiczaka mnogiego, otrzymają niezbędną pomoc i wsparcie ze strony hematologa i psychoonkologa, poprawią umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz poznają sposoby komunikacji w rodzinie.

Podczas warsztatów uczestnicy wraz z prelegentami wspólnie poszukają odpowiedzi na pytania:

Reklama

Jakie są sposoby leczenia szpiczaka mnogiego?

Jak umiejętnie wspierać osobę chorą?

Jak przygotować się do wizyty u lekarza?

Jak zaakceptować ograniczenia związane z chorobą?

Jakie są sposoby redukcji stresu?

Spotkania realizowane są co miesiąc w innym mieście w Polsce. Przewiduje się, że do czerwca 2012 roku z programu skorzysta blisko 300 pacjentów i ich najbliższych.

Najbliższe warsztaty Grupy Wsparcia dla chorych na szpiczaka mnogiego oraz ich bliskich odbędą się 24 kwietnia (wtorek) 2012 r., godz. 14.00, Klinika Hematologii, Wojewódzki Szpital Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika, sala wykładowa, parter, ul. Ciołkowskiego 2 w Łodzi.

W spotkaniu wezmą udzial:

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Robak – Kierownik Kliniki Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika

dr Halina Urbańska-Ryś- lekarz hematolog, Klinika Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika

dr n.med. Krzysztof Jamroziak – lekarz hematolog, Klinika Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika

mgr Mariola Kosowicz - psychoonkolog

Urszula Jaworska – organizatorka warsztatów

pacjenci i ich rodziny

Ambasadorem projektu Grup Wsparcia dla Chorych na Szpiczaka Mnogiego i ich bliskich jest Robert Moskwa aktor, który zdobył sympatię dzięki roli lekarza w znanym serialu telewizyjnym.

Patronaty nad programem „Grup Wsparcia dla chorych” objęli:

Patronat Honorowy: Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska

Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska Patronat Regionalny: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzki Urząd Wojewódzki.

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzki Urząd Wojewódzki. Patronat Merytoryczny: Polska Grupa Szpiczakowa, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (PTPO), Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Konsultant Krajowy w dziedzinie Hematologii - prof. dr hab. med. Wiesław Jędrzejczak,

Polska Grupa Szpiczakowa, Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne (PTPO), Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Konsultant Krajowy w dziedzinie Hematologii - prof. dr hab. med. Wiesław Jędrzejczak, Partnerzy: Fundacja – Centrum Leczenia Szpiczaka, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

Fundacja – Centrum Leczenia Szpiczaka, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych Patronat Medialny : TerMedia, hematoonkologia.pl

: TerMedia, hematoonkologia.pl Partner Strategiczny: Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o.

Reklama

Źródło: materiały prasowe/mn