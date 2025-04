Samoobserwacja

Podstawą jest dbanie o siebie. Pojedyncza zmiana na skórze nie oznacza od razu konieczności wizyty u lekarza, chyba, że niepokoi cię barwa wyprysku (np. bardzo czerwona), pojawia się ból lub następuje szybkie powiększanie się zmiany. Niemniej, jeżeli zmian pojawia się więcej, zaczynają swędzieć i nie ustępują po 1 – 2 tygodniach, trzeba zareagować.

Badanie lekarskie

Niejednokrotnie, po dokładnym obejrzeniu zmian, lekarz decyduje się na rozpoczęcie leczenia antybiotykiem, które może trwać od tygodnia nawet do kilku miesięcy.

Zobacz też: Jak skutecznie leczyć grzybicę skóry?

Badania diagnostyczne

Stosunkowo proste jest badanie w tzw. lampie Wooda, wykorzystującej zjawisko fluorescencji niektórych gatunków grzybów w jej świetle. W łupieżu pstrym jest to barwa żółta, zaś w grzybicy drobnozarodnikowej – zielonkawa. Natomiast zmienione chorobowo paznokcie można oglądać pod lupą – poszukujemy tu objawu siatki, charakterystycznego dla dermatofitoz paznokci.

W sytuacjach mniej oczywistych, konieczne jest pobranie materiału do badań diagnostycznych, w tym mikrobiologicznych. Pobierane są zeskrobiny ze zmian skórnych, opiłki z brzegów paznokci, materiał z dna pęcherzyków, a także włosy.

Pierwszym krokiem jest badanie preparatu pod mikroskopem po wcześniejszym zmieszaniu go z wodorotlenkiem potasowym. Metoda ta jest orientacyjna – ma na celu ocenę samej obecności grzyba w badanym materiale.

Kolejna i umożliwiająca najdokładniejszą ocenę metoda to posiew próbki na odpowiednie pożywki i obserwacja wzrostu kolonii grzybów. Do pożywek dodawane są między innymi antybiotyki eliminujące wzrost bakterii oraz różne związki chemiczne, umożliwiające identyfikację gatunkową grzybów.

Ostatnim krokiem jest określenie lekowrażliwości danego grzyba, umożliwiające tzw. antybiotykoterapię celowaną, zwiększającą prawdopodobieństwo wyleczenia konkretnej grzybicy.

Współcześnie istnieje także możliwość wykonywania badań serologicznych – poszukiwania we krwi pacjenta przeciwciał przeciwgrzybiczych. Bardziej przydatne mogą okazać się testy do szybkiego wykrywania antygenów grzyba, stosujemy je jednak częściej w przypadku grzybic głębokich (narządowych).

Jak widać metody te są dość proste, a przez to skuteczne, zatem nie bój się przyjść do lekarza jeżeli podejrzewasz u siebie grzybicę.

Polecamy: Czy twoje dziecko ma grzybicę?

Reklama