Niepokój związany ze zbliżającym się terminem płatności podatków, kolejki w gorący, kwietniowy dzień czy stres związany z formalnościami to wyzwania jakim sprostać musi nasze serce podczas wizyty w Urzędzie Skarbowym. Pomoc niosą organizatorzy kampanii „Ciśnienie na życie”, którzy w ostatnim tygodniu kwietnia będą badać ciśnienie tętnicze krwi oraz wiek serc podatników.

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki” – powiedział Benjamin Franklin. Pewne jest też to, że wizyta w Urzędzie Skarbowym jest sytuacją stresującą, która negatywnie wpływa na pracę serca.

Za 48% zgonów w Polsce odpowiadają choroby układu naczyniowo-sercowego. Każdego dnia z powodu tych schorzeń umiera w naszym kraju prawie 500 osób (dane Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego).

Najlepszym sposobem na ograniczenie ryzyka związanego ze schorzeniami układu krążenia jest odpowiednia profilaktyka. Jej podstawą jest systematyczne badanie ciśnienia krwi. Wynik pomiaru, który przewyższa normę, może być pierwszym sygnałem pogarszającego się stanu zdrowia.

Już 28 kwietnia 2014 r. w ramach kampanii w godzinach pracy Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany przy ulicy Skalbmierskiej 5 będzie można bezpłatnie zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi. Dodatkowo, przy pomocy specjalnej aplikacji, organizatorzy kampanii „Ciśnienie na życie” przeprowadzą badanie przesiewowe, dzięki któremu podatnicy będą mogli poznać wiek swoich serc. Jest to pierwsze badanie tego typu przeprowadzone na tak dużą skalę w Europie.

Aplikacja „Wiek serca” pozwala stwierdzić, czy u pacjenta istnieje zwiększone ryzyko zachorowania na zawał serca lub udar mózgu. Występuje ono wtedy, gdy obliczony wiek serca jest wyższy od wieku metrykalnego.

Dobra wiadomość – wiek serca można obniżyć! Może to uczynić każdy, kto zmieni dietę i styl życia na bardziej zdrowy oraz, w razie potrzeby, będzie skutecznie leczył tzw. czynniki ryzyka zawałów serca i udarów mózgu, takie jak nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, otyłość, cukrzyca, palenie, brak aktywności fizycznej i stres.

– Pielęgniarka lub lekarz po zbadaniu ciśnienia tętniczego krwi, zmierzeniu obwodu brzucha oraz przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego przebytych chorób, przyjmowanych leków, może jednym kliknięciem sprawdzić wiek serca pacjenta – komentuje dr hab. T. Zdrojewski, koordynator badania NATPOL 2011. – Obecnie aplikacja będzie narzędziem wykorzystywanym podczas badań w ramach kampanii „Ciśnienie na życie”, ale w przyszłości może także ułatwić pracę lekarzom, a przede wszystkim pomoże pacjentom lepiej zrozumieć stan swojego zdrowia oraz wykryć czynniki ryzyka wystąpienia zawału serca czy udaru mózgu.

Więcej informacji na stronie www.cisnienienazycie.pl.

