Naukowcy, w ramach programu "Cohorte Whitehall II", przez dziesięć lat testowali grupę ochotników wieku od 45 do 70 lat. Wyniki badań zamieszczonych w "British Medical Journal" wykazują, że u mężczyzn po 45. roku życia, przez kolejne dziesięć lat, sprawność umysłowa spada średnio o 3,6%, natomiast po 65. roku życia, przez kolejną dekadę, spada bardzo wyraźnie, bo aż o 9,6%. U kobiet – podobnie: w pierwszym okresie spadek wynosi 3,6%, ale w drugim okresie jest nieco wolniejszy niż u mężczyzn i wynosi 7,6%.

Naukowcy tak skomentowali przeprowadzone testy: "Uzyskane rezultaty wskazują jednoznacznie, że sprawność umysłowa, z wyjątkiem testów słownikowych, maleje wraz z wiekiem, w dodatku tym szybciej, im ludzie są starsi. Słownictwo nie podlega tej regule, ale to niewielkie pocieszenie, ponieważ w 2035 roku co czwarty mieszkaniec Francji i Wielkiej Brytanii będzie miał 65 i więcej lat".

Dlaczego z wiekiem tracimy sprawność umysłową? Związane jest to z degradacją komórek nerwowych kory mózgowej, czyli szarych komórek. Jak powstrzymać ten proces? Specjaliści radzą, by ćwiczyć mózg, czytać, pisać i rozwiązywać krzyżówki.

Źródło: www.rp.pl/mn

