Jest bardzo wiele schorzeń, które utrudniają wyprostowanie się (pionizację). Należy wymienić choćby całą gamę urazów – zarówno kończyn dolnych, jak i kręgosłupa, żeber, kości oraz miednicy. Dostępny obecnie na rynku sprzęt ułatwia wykonywanie ćwiczeń prowadzących do usprawnienia ruchowego. Umożliwia przeniesienie rehabilitacji z sali szpitalnej do domowego zacisza.

Laski ortopedyczne

Laski ortopedyczne to najczęściej konstrukcje aluminiowe, a więc lekkie, co znacznie zwiększa komfort użytkowania. Istnieją modele składane – mieszczą się w podręcznej torebce. Zakończone są lekkim łukiem (tak zwaną fajką) lub specjalnym uchwytem równoległym do powierzchni ręki (taki rodzaj uchwytu ułatwia podparcie). Dostępne są także laski z szerokimi podparciami – cztero lub trzy częściowymi (tak zwany „czwórnóg” lub „trójnóg”) – polecane są one szczególnie dla osób starszych na początku ćwiczeń pionizacyjnych. Na samym dole zakończone są najczęściej nasadką gumową, która uniemożliwia poślizgnięcie się na gładkiej (lub oblodzonej – w zależności od warunków atmosferycznych) nawierzchni. Takie laski mają najczęściej regulowaną wysokość – zatem pasują do osób każdego wzrostu. Są przystosowane dla osób prawo- lub leworęcznych.

Chodziki i balkoniki

Jest to zaopatrzenie ortopedyczne, które ułatwia nie tylko pionizację, ale także poruszanie się osobom, które wymagają rehabilitacji ruchowej. Zaopatrzone są w kółka lub w gumowe zakończenia, co warunkuje stabilizację podczas poruszania się. Posiadają najczęściej wzmocnienia, dzięki którym ruchy użytkownika są korygowane i użytkownik nie jest zagrożony upadkiem.

Kule ortopedyczne

Jest to oprzyrządowanie pomagające poruszać się po urazach ortopedycznych. Najpopularniejszy jest wariant łokciowy – z plastikową nasadką, która dopasowana jest do łokcia użytkownika oraz z gumową rękojeścią. Zbudowane najczęściej z aluminium, co warunkuje stabilność i lekkość, pozwala odciążyć układ kostno-stawowy wtedy, gdy jest to niezbędnie potrzebne (rehabilitacja). Poza elementami, warunkującymi funkcjonalność, zawierają także elementy dodatkowe. Są to na przykład znaczniki odblaskowe (ułatwiają poruszanie w ciemności) czy różne kolory nasadek (bardzo szeroka gama w produktach rozmiarami przeznaczonymi dla dzieci). Istnieją także kule pachowe. Zakończenie, które podczas chodzenia znajduje się pod pachą oraz to, które znajduje się pod dłonią wykonane są najczęściej ze specjalnej pianki ze sztucznego tworzywa, co warunkuje komfort użytkowania. Mogą być też pokryte przyjazną w dotyku tkaniną (najczęściej bawełną).

