Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością, w tym dla osób z porażeniem kończyn dolnych, konieczny jest wózek inwalidzki. Wózki inwalidzkie przeznaczone są nie tylko dla osób, które nie umieją chodzić. W niektórych przypadkach stopień niepełnosprawności nie pozwala na samodzielne poruszanie się poza domem. Wózki inwalidzkie zmieniły na korzyść życie osób niepełnosprawnych. Możemy dziś przebierać w wózkach mechanicznych i elektrycznych, w wyposażeniu i innych udogodnieniach.

Wózki inwalidzkie - przegląd

Na rynku wózków inwalidzkich również pojawiają się nowinki technologiczne. Obecnie zakup dobrego wózka inwalidzkiego można porównać do zakupu dobrego modelu samochodu. Wybieramy przecież spośród wielu marek, a także możemy dopasować dla siebie mnóstwo udogodnień technicznych. Należy bardzo dokładnie przeanalizować swój wybór, ponieważ cena wózka inwalidzkiego jest bardzo duża.

Wózki inwalidzkie – nowości

Jest bardzo wiele schorzeń, które utrudniają wyprostowanie się (pionizację). Można wymienić całą gamę urazów – zarówno kończyn dolnych, jak i kręgosłupa, żeber, kości oraz miednicy. Dostępny obecnie na rynku sprzęt ułatwia wykonywanie ćwiczeń usprawniających i pionizację. Umożliwia także przeniesienie rehabilitacji z sali szpitalnej do domowego zacisza. Do wyboru mamy laski ortopedyczne, kule, chodziki i balkoniki.

Sprzęt do pionizacji

Kręgosłup jest bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju skrzywienia i deformacje. Choroba może nas zmusić do ustabilizowania chorego kręgosłupa. Z pomocą przychodzą pasy do stabilizacji. Stanowią one alternatywę dla gipsu, którego ze względy na ruchomość oddechową klatki piersiowej i żebra nie można założyć.

Pasy do stabilizacji kręgosłupa

Wady postawy są ogromnie rozpowszechnione w społeczeństwie, a z biegiem lat coraz więcej rodziców zgłasza się ze swoimi dziećmi do lekarzy z problemem krzywego kręgosłupa. Wada postawy to nie tylko defekt estetyczny. Nieprawidłowa postawa prowadzi do skrócenia długości ciała oraz zespołów bólowych, związanych z uciskiem nerwów. Garbienie się dziecka należy rozpoznać jak najwcześniej. Pierwsze sygnały możemy obserwować już w przedszkolu. Działać trzeba natychmiast, konieczne jest wykonywanie odpowiednich ćwiczeń, nieraz wspomaganych korektorami postawy.

Korektory postawy

Kontuzja to ból, ograniczenie i przede wszystkim przerwa w treningu. Trening to długotrwały i żmudny proces. Przerwa w treningu może dramatycznie obniżyć końcowe efekty i formę sportowca. Jednak zbyt krótkie lub niewłaściwe zaleczenie kontuzji to dysfunkcja do końca życia. W takich przypadkach możemy sięgnąć po stabilizatory sportowe, które umożliwiają wcześniejsze rozpoczęcie ćwiczeń i rehabilitację, która stanowi płynne przejście z unieruchomienia do pełnego treningu.

Stabilizatory w sporcie

Sprzęt ortopedyczny jest drogi, zakup wyspecjalizowanego sprzętu to inwestycja, na którą nieraz musimy odkładać miesiącami. Jak się jednak okazuje, o pomoc w zakupie sprzętu ortopedycznego możemy się zwrócić do NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia może pokryć koszt zakupu zaopatrzenia ortopedycznego. Jest to jedna z niewielu procedur w Funduszu, która wymaga minimum formalności. Nie jest potrzebne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Refundacja odbywa się na podstawie zlecenia od lekarza specjalisty.

Jak otrzymać zaopatrzenie ortopedyczne z NFZ?

Reklama