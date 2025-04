Srebro koloidalne a borelioza

Borelioza jest najczęściej przenoszonym schorzeniem przez kleszcze, a powodują ją bakterie spirochety borrelia burgdorferi. Objawami towarzyszącymi chorobie mogą być zaburzenia ze strony układu krążenia oraz układu nerwowego, jak i zapalenie stawów. W przypadku pacjentów, którzy przez trzy bądź więcej lat byli nieskutecznie leczeni antybiotykami, po trzech do czterech tygodni terapii srebrem koloidalnym zauważa się poprawę oraz zmniejszone odczuwanie dolegliwości. Średni czas leczenia (czas potrzebny na unieszkodliwienie bakterii) wynosi w tym przypadku trzy do pięciu miesięcy. Terapię może utrudniać często pojawiająca się w międzyczasie infekcja spowodowana przez drożdżaka candida albicans, co związane jest z wydłużeniem się okresu leczenia.

Srebro koloidalne a choroby skóry wywołane przez grzyby

Objawami towarzyszącymi chorobom skóry wywołanym przez grzyby są: świąd, zaczerwienienia, a nawet bolące, głębokie ubytki naskórka zwane rozpadlinami.

Tradycyjne metody leczenia trwają zwykle w takich przypadkach bardzo długo i związane są z ryzykiem nawrotu schorzenia. W przypadku stosowania metody alternatywnej bardzo często już po dwóch do trzech dni stosowania srebra koloidalnego widoczne jest ustąpienie objawów choroby.

Srebro koloidalne a łuszczyca

To choroba dziedziczna, uznawana za nieuleczalną. Pojawienie się łuszczycy może być wywołane przez różne czynniki, również bakterie i grzyby. Objawia się ona nadmiernym łuszczeniem skóry na łokciach, kolanach i na głowie. Choroba może obejmować również całe ciało. Dzięki zastosowaniu srebra koloidalnego, po trzech tygodniach jego aplikowania zaczyna narastać normalna, zdrowa skóra. W niektórych przypadkach

terapia ta może trwać od trzech do osiemnastu miesięcy, co uwarunkowane jest historią zastosowanego leczenia początkowego.

Srebro koloidalne a stany zapalne jamy ustnej

Stany zapalne jamy ustnej mogą dotyczyć dziąseł, języka bądź ust i mieć różne przyczyny. Często towarzyszy im ból, mogą także utrudniać mówienie, czy jedzenie.Osoby dotknięte tym problemem po terapii

srebrem koloidalnym bardzo szybko wracają do zdrowia. Już po stosunkowo krótkim, odpowiednio zaordynowanym leczeniu, większość z nich może bez problemów przyjmować posiłki.

Infekcja potrafi nawet ustąpić całkowicie po 2-4 dniach stosowania koloidu.

Srebro koloidalne a opryszczka

Opryszczka wywołana jest przez wirus i ujawnia się w postaci uformowanych w skupiska powierzchownych zapalnych pęcherzyków. W zależności od ich lokalizacji mamy do czynienia z opryszczką twarzy, wargową, nosa i opryszczką narządów płciowych. Aktywacja wirusa następuje pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak stres, czy osłabienie organizmu. Pierwszą oznaką choroby jest świąd oraz bolesność miejsca, w którym nieco później pojawiają się pęcherzyki. Srebro koloidalne może odegrać znaczącą rolę w terapii, redukując ilość powstałych zmian, zmniejszając objawy świądu oraz skracając czas gojenia.

Srebro koloidalne a półpasiec

Również w przypadku tego wirusowego schorzenia, leczenie srebrem koloidalnym może znacznie zmniejszyć występowanie dokuczliwego bólu.

Artykuł powstał przy wykorzystaniu fragmentów książki: "Srebro koloidalne. Rewolucja w leczeniu", wyd. Studio Astropsychologii, str. 37-40.

Autor: Wydawnictwo Studio Astropsychologii/ mgr inż. Anna Dymek

