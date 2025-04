Rodzaje

Na rynku dostępnych jest wiele środków myjących, m.in. żele, płyny, mydła, balsamy, pianki, pudry. Na uwagę zasługują chusteczki oraz aerozole, które odświeżają oraz niwelują nieprzyjemne zapachy. Preparaty te są przydatne szczególnie w podróży oraz w sytuacjach, gdy oczekuje się szybkiego odświeżenia.

Odpowiedni dobór preparatu

Wybierając środek do higieny intymnej należy zwrócić uwagę na kilka istotnych rzeczy. Wybór preparatu nie powinien być dobierany lekkomyślnie, bez zastanowienia. Szczególnie uważać powinny alergiczki, aby preparat nie zawierał uczulającego składnika oraz kobiety mające częste infekcje dróg rodnych.

Kwas mlekowy na straży miejsc intymnych

Przede wszystkim należy wybierać kosmetyki o wartości pH zbliżonej do fizjologicznie panującej w pochwie, czyli w granicach 3,8-4,2. Tylko one będą prawidłowo pielęgnować oraz wzmacniać naturalne bariery ochronne i zapobiegać zakażeniom. Takie warunki zapewniają preparaty bogate w kwas mlekowy, który działa przeciwzapalnie i grzybobójczo, zmniejszając tym samy ryzyko infekcji. Działa on poza tym złuszczająco na nabłonek pochwy sprzyjając jego regeneracji.

D-pantenol

W produktach dostępnych na rynku odnaleźć można również tajemniczy składnik o nazwie D-pantenol, to nic innego jak prowitamina B5. Związek ten odpowiada za prawidłową kondycję naskórka, dodatkowo nawilża oraz stymuluje wzrost komórek nabłonka. Tym samym preparaty bogate w ten składnik działają łagodząco na wszelkie podrażnienia miejsc intymnych.

Drogocenna moc ziół

Preparaty dostępne na rynku posiadają w swym składzie różnorakie wyciągi naturalne. Babka lancetowata działa wzmacniająco na błony śluzowe oraz łagodząco. Nagietek lekarski posiada działanie grzybobójcze, ściągające i gojące. Często stosowany jest również dziurawiec zwyczajny, który działa ściągająco i przeciwzapalnie.

Pozostałe właściwości

Trzeba pamiętać również, aby środki do higieny intymnej zawierały substancje o działaniu antybakteryjnym, łagodzącym podrażnienia oraz zapobiegające nadmiernemu poceniu się miejsc intymnych. Warto by także chroniły przed podrażnieniami i odparzeniami, szczególne spotykanymi w ciepłe letnie dni. Nie można również zapomnieć, aby oprócz wymienionych powyżej, zapewniały odpowiednie nawilżenie skóry, odpowiednio neutralizowały wszelkie nieprzyjemne zapachy, a przy tym nie zawierały substancji syntetycznych, mogących powodować reakcje alergiczne.

Wydawać by się mogło że wymagań jest bardzo dużo i z trudnością można znaleźć produkt spełniający wszystkie. Nic bardziej mylnego. Producenci wyszli naprzeciw oczekiwaniom i obecnie w sklepach możemy odszukać wartościowe produkty za przystępną cenę.

