Definicja stanu przednadciśnieniowego (ciśnienie skurczowe między 120 a 139 mmHg oraz ciśnienie rozkurczowe między 80 a 89 mmHg) została opracowana przez ekspertów w 2003 roku, miała obejmować osoby, których ciśnienie tętnicze było podwyższone, ale nadal mieściło się w granicach normy.

Nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i udaru mózgu. Niestety znacznie mniej wiadomo na temat ryzyka, jakie wiąże się ze stanem przednadciśnieniowym.

Eksperci uznali, że im wyższe ciśnienie tętnicze, tym większe ryzyko chorób, które mogą mieć swój początek jeszcze przy ciśnieniu tętniczym mieszczącym się w prawidłowym zakresie. Na potwierdzenie tej tezy brakowało jednoznacznych dowodów. Autorzy pracy postanowili zrobić meta-analizę dostępnych publikacji naukowych dotyczących stanu przednadciśnieniowego i dzięki zastosowaniu metod statystycznych dowiedzieć się, czy rzeczywiście z tym stanem wiąże się większe ryzyko udaru mózgu. Badacze znaleźli 12 odpowiednich kohortowych badań prospektywnych. Wszystkie badania dotyczyły populacji ogólnej. Cztery prace pochodziły ze Stanów Zjednoczonych, pięć z Japonii, dwie z Chin i jedna z Indii. Łącznie, w badaniach brało udział ponad 518 000 uczestników, badania obejmowały okresy od 3 do 32 lat, dokumentowano udary mózgu.

Według badań stanu przednadciśnieniowy ma od 25 do 46 procent populacji. U tych osób ryzyko wystąpienia udaru jest o 55 procent wyższe niż u osób z niższym prawidłowym ciśnieniem tętniczym. Ryzyko to jest niezależne od płci, pochodzenie etnicznego, rodzaju ciśnienie tętniczego (skurczowe lub rozkurczowe) lub typu udaru (niedokrwienny lub krwotoczny). Zagrożenie dla zdrowia było wymiernie większą dla tych osób, których ciśnienie tętnicze znajdowało się blisko górnej granicy normy. Osoby, których wartości ciśnienia tętniczego należały do górnego zakresu stanu przednadciśnieniowego miały o 79 procent wyższe ryzyko wystąpienia w przyszłości udaru mózgu.

Stan przednadciśnieniowy był kontrowersyjny od samego początku, formułowano zarzuty, że nie będzie stosowany do diagnozowania chorych, tylko do robienia z ludzi zdrowych chorych, u których jedynie stwierdzano ciśnienie tętnicze bliskie górnej granicy normy. Inne zarzuty dotyczyły niepotrzebnego stosowania leków hipotensyjnych, co miało przynieść korzyćć jedynie firmom farmaceutycznym.

Z biegiem lat zakres ciśnienia tętniczego uważanego za zwiększający ryzyko udaru mózgu chorób sercowo-naczyniowych został obniżony. Obecnie wartości ciśnienia skurczowego powyżej 115 uważa się, za większe ryzyko. Badacze postulują, że musimy wiedzieć więcej, tak aby dostosować się do ryzyka i opracować nowe terapie. Natomiast osoby młode i w średnim wieku powinny regularnie kontrolować swoje ciśnienie tętnicze. Jeśli spełniają kryteria stanu przednadciśnieniowego powinny podjąć kroki w celu modyfikacji swojego stylu życia. Takie działanie jest stosunkowo bezpieczne a może obniżyć potencjalne ryzyko przyszłych chorób i powikłań, jakie związane są z nadciśnieniem tętniczym, takich jak zawał serca, udar mózgu i niewydolność nerek.

