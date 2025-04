Gdy organizm odmawia posłuszeństwa



W przypadku mężczyzn poczucie atrakcyjności wiąże się ściśle z wydolnością seksualną, która oczywiście maleje wraz z wiekiem, bo takie są prawa natury. M. Cichocka ostrzega: Przy nastawieniu na kontynuację aktywności seksualnej w niezmienionej postaci starszy mężczyzna narażony jest na ryzyko niepowodzenia z uwagi na mniejszą wydolność fizyczną i odrzucenie ze strony partnerki z powodu być może innych oczekiwań z jej strony.

Iluzja chłopięcości



Mężczyzna taki, aby zachować dotychczasowy obraz siebie jako partnera seksualnego, chce sobie wmówić, że [...] świat nadal stoi przed nim otworem, że jeszcze wszystko można w życiu zmienić i wiele osiągnąć. Dowodem na to bywa zdobycie nowej, zwykle młodej partnerki. [...] Kiedy mężczyzna przeżywa niepokój związany z własnym starzeniem się, ma poczucie, że nadszedł ostatni moment, aby coś jeszcze mogło się w jego życiu przydarzyć. Coś, co będzie dowodem, że nie jest jeszcze stary, co da mu poczucie przedłużenia młodości. Młoda partnerka daje taką iluzję.

Druga młodość, pierwszy romans



Zjawisko to jest nazywane drugą młodością. Przypada ona zazwyczaj na lata pięćdziesiąte w życiu mężczyzny, ale może występować również znacznie później. Objawy drugiej młodości są powszechnie znane. [...] w sposób nagły zmienia się cały styl ich bycia, często dochodzi do romansu z młodszą wiekiem partnerką. Czasem romans przeobraża się w nowy związek i następuje zerwanie dotychczasowego małżeństwa.

Małżeński renesans



Opisane zachowania mężczyzn mają niebagatelny wpływ na życie intymno-emocjonalne. Związek małżeński, oparty na dojrzałej miłości, niewątpliwie ułatwia pokonanie problemów mogących wystąpić w fazie późnej dorosłości. Każda okoliczność z nimi związana jest jednak niepowtarzalna i nie ma uniwersalnych rad czy wskazówek, pasujących do wszystkich sytuacji życiowych. Zdarza się, że trudności związane z drugą młodością mężczyzny naturalnie zanikają i małżeństwo przeżywa swój renesans. W innych przypadkach powstają nieodwracalne zmiany i nowe związki.

Lepiej byłoby jednak, gdyby szczery dialog między małżonkami i umiejętność pielęgnowania ars amandi i życia małżeńskiego mogły uprzedzić trudności okresu drugiej młodości mężczyzny. Wówczas stałaby się ona drugą młodością dotychczasowego związku.

