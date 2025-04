Kiedy i gdzie?

Impreza pod hasłem "Starość też radość!" odbędzie się 2 października, w godzinach 10.00 - 15.00, w Ogrodzie Saskim w Warszawie.

Program imprezy

JARMARK KREATYWNOŚCI - piknik w Ogrodzie Saskim w Warszawie

W programie między innymi:

występy sceniczne,

stanowiska organizacji i instytucji proseniorskich,

gry i konkursy z nagrodami prowadzone przez animatorów,

stanowiska z możliwością nieodpłatnych badań oraz konsultacji specjalistów.

Na scenie zobaczymy m.in.: zespół Miraż z DK Rakowiec, Artystyczną Grupę Amatorsko-Teatralną „AGAT”, Krąg „Bajkowa Sowa” z DK Rakowiec i „Barwy jesieni” z Raszyna – laureatów tegorocznego Festiwalu Chórów, Kabaretów i Zespołów Seniora oraz Wojciecha Dąbrowskiego – dyrektora Festiwalu Retro. Wystąpą też dzieci i młodzież z zespołów „Fasolinki” i „Justins”, a bielańscy seniorzy zaproszą do tańców etnicznych w kręgu i tańców na siedząco.

Podczas imprezy będzie można zapoznać się z ofertą organizacji, które działają z seniorami i na rzecz seniorów zarówno w obszarze aktywizacji ruchowej, jak i edukacji i promocji zdrowia, wspierania samotnych osób starszych, promocji wolontariatu 50+, a także reprezentujące środowiska kobiece oraz emeryckie.

Instruktorzy Stowarzyszenia ESPAR 50+ poprowadzą gry i konkursy ruchowe i będą aktywnie zachęcać do uprawiania międzypokoleniowego spędzania czasu i aktywności ruchowej. Organizatorzy przewidzieli tu też konkursy z nagrodami.

Wolontariusze „mbU” zaproszą również do gry w boules/kule, a przedstawiciele Klubu SpeedBadmintona przekonają uczestników ile radości w tej prostej grze, a najwytrwalsi gracze zostaną nagrodzeni oryginalnym T-shirtem Pierwszych Międzynarodowych Mistrzostw Świata w SpeedBadmintonie.

Uczestnicy imprezy znajdą tego dnia w Ogrodzie Saskim również stanowiska, gdzie seniorzy (i nie tylko) będą mogli nieodpłatnie zbadać słuch, poziom cukru we krwi, BMI i zmierzyć ciśnienie. Będzie można od razu omówić ich wyniki i uzyskać nieodpłatną konsultację.

Przedstawiciele Urzędu Miasta zachęcać będą warszawiaków do konsultowania (wpisywania swoich uwag) do Programu „Warszawa przyjazna seniorom”.

Tradycyjnie już, wolontariusze Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” będą rozdawać osobom starszym kwiaty z życzeniami z okazji Ich Święta.

Wydarzenia odbywają się pod Honorowym Patronatem Rzecznik Praw Obywatelskich i Prezydent m.st. Warszawy.

Organizatorzy zapraszają!

Więcej informacji:

www.malibracia.org.pl

www.spokosenior.pl

Źródło: www.malibracia.org.pl