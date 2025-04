Badanie dowodzi, że oporność na antybiotyki jest zjawiskiem naturalnym, które istniało zanim zaczęto stosować antybiotyki. Naukowcy postanowili ustalić skąd wywodzi się antybiotykooporność. Po latach studiowania DNA bakterii pochodzącego z zamrożonej gleby z wiecznej zmarzliny mającej 30 000 lat, naukowcom udało się wydobyć i wyizolować małe odcinki starożytnego DNA. Badacze odkryli, że geny oporności na antybiotyki istniały w tym samym czasie, co geny wymarłych gatunków takich jak mamuty, czy geny pochodzące z endemicznych roślin okresu interglacjalnego plejstocenu. Geny te datowane są na co najmniej 30 000 lat.

Naukowcy skupili się na mechanizmie oporności na wankomycynę, który obecnie stanowi istotny problem kliniczny, pierwszy raz opisany już w latach dziewięćdziesiątych. Naukowcy określi, że geny odpowiedzialne za ten mechanizm były obecne w wiecznej zmarzlinie na głębokości odpowiadającej wiekiem DNA mamutów. Następnie odtworzono produkt genu, oczyszczono białka i okazało się, że wyizolowany gen koduje takie same struktury jak współczesne geny odpowiedzialne za mechanizm oporności na wankomycynę.

Według badaczy antybiotyki są częścią naturalnego środowiska naszej planety. Przekonują, że jeśli sądzimy, że uda nam się opracować kilka leków, które oprą się mechanizmom oporności bakterii, to jesteśmy w wielkim błędzie. Mechanizmy oporności są naturalne dla bakterii i to my musimy być bardzo ostrożni, w jaki sposób korzystamy z antybiotyków. Mikroorganizmy doskonale wiedziały jak radzić sobie z antybiotykami, jeszcze zanim my nauczyliśmy się z nich korzystać.

