Badanie przeprowadzono na grupie 7087 osób powyżej 65 roku życia z 3 francuskich miast. 16% osób uczestniczących w badaniu wykazywało cechy zespołu metabolicznego. Czym jednak jest ten zespół metaboliczny? Aby móc go rozpoznać muszą zostać spełnione określone kryteria. Po pierwsze tzw. otyłość brzuszna, co w europejskiej populacji oznacza obwód w pasie u mężczyzn powyżej 94 cm, a u pań powyżej 80 cm. Po drugie należy stwierdzić 2 z 4 możliwych odchyleń takich jak: trójglicerydy > 150 mg/dl, dobry cholesterol HDL u mężczyzn ciśnienie tętnicze >130/85 mmHg i wreszcie glikemia na czczo >100 mg/ dl. Zespół metaboliczny nie jest sam w sobie chorobą, a jedynie zbiorem powiązanych ze sobą czynników zwiększających ryzyko chorób cywilizacyjnych takich jak: miażdżyca, cukrzyca oraz jak wynika z badania francuskich naukowców również problemów pamięciowych w starszym wieku.

Aby to jednak postwierdzić badacze przeprowadzili serię testów sprawdzających pamięć i zdolności poznawcze w 2 i 4 lata po rozpoczęciu obserwacji uczestników badania. Wynika z nich, że osoby z zespołem metabolicznym są o 20% bardziej zagrożone klinicznie istotnymi problemami z pamięcią oraz maja o 13% zwiększone ryzyko rozwinięcia zaburzeń pamięci wzrokowej. Szczególnie istotny wpływ wydawały się mieć podwyższony poziom trójglicerydów, niski dobrego cholesterolu oraz cukrzyca.

„Nasze badanie rzuca nowe światło na to jak zespół metaboliczny oraz jego poszczególne elementy wpływają na funkcje poznawcze” – podsumowuje autor badania Christelle Raffaitin – „ Wyniki sugerują, że leczenie zespołu metabolicznego może pomóc zwolnić proces związanego z wiekiem rozwoju zaburzeń pamięci, a nawet opóźnić wystąpienie demencji.”

Źródło: Science Daily/ kp

