IKP umożliwi gromadzenie danych medycznych pacjenta w jednym miejscu. Znajdzie się tu pełna dokumentacja o jego zdrowiu, chorobach i wynikach badań. Ma zastąpić karty pacjenta, zwolnienia lekarskie i papierowe recepty.

Powszechnie dostępne IKP ma być pierwszym etapem globalnej informatyzacji polskiej służby zdrowia. IKP stanowi część większego projektu budowy: „Elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych”. Platforma będzie jednym z największych systemów informatycznych funkcjonujących w Europie. Budżet zarezerwowany na jej realizację wynosi 360 mln zł! Zamówienie w 85% finansowane jest ze środków unijnych.

Planowo, ogólnopolski program IKP ruszy już w 2014 roku, a do 2017 roku obejmie wszystkie placówki medyczne w kraju. Z prototypu skorzystają diabetycy leczący się na terenie Krakowa oraz lekarze sprawujący nad nimi opiekę. W sierpniu zakończy się 3-miesięczny program prototypowy i wówczas CSIOZ przeanalizuje zebrane informacje, a pozyskane doświadczenia i wyciągnięte wnioski wykorzysta przy tworzeniu rozwiązania ogólnopolskiego.

Właścicielem danego konta jest sam pacjent – to on decyduje, które dane udostępni lekarzowi. Po zalogowaniu na swoje konto za pośrednictwem przeglądarki internetowej będzie mieć swobodny dostęp do całej swojej dokumentacji medycznej takiej jak skierowania, orzeczenia, zaświadczenia czy karty leczenia szpitalnego. Będzie mógł również wprowadzać własne notatki czy wyniki pomiarów np. ciśnienia lub temperatury. Papierowe recepty, z którymi teraz wybieramy się do apteki znikną, a ich miejsce zajmie e-recepta. SMS lub e-mail przypomni o zaplanowanej wizycie lekarskiej lub godzinie przyjęcia lekarstwa. IKP umożliwi także komunikację z lekarzem za pomocą wiadomości wysyłanych wewnątrz systemu. Każdy pacjent, posiadając dostęp do wszystkich wyników badań, będzie mógł samodzielnie kontrolować swój stan zdrowia.

System elektronicznego dostępu do własnej dokumentacji medycznej cieszy się popularnością w wielu krajach Europy, m.in. w Danii, Niemczech, Hiszpanii i Czechach.

Więcej informacji o prototypie Internetowego Konta Pacjenta na www.ikp.gov.pl.

Źródło: Magnetic Point/mn

