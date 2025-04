Pierwszą operację endowaskularnego wszczepienia stent-graftu przeprowadzili w 1991 roku argentyńscy lekarze – Juan Carlos Parodi oraz Julio Palmaz. Operacja została wykonana u pacjenta, który został zdyskwalifikowany z wykonania zabiegu metodą klasyczną.

Stent jest to niewielka sprężynka, wykonana ze stali bądź różnego rodzaju stopów, umieszczona wewnątrz naczynia krwionośnego w celu przywrócenia mu drożności. Stenty umieszcza się w aorcie poprzez nakłucie tętnicy biodrowej oraz poprowadzenie przez nią cewnika zakończonego złożoną protezą naczyniową, która zostaje otwarta dopiero w miejscu tętniaka. Dzięki temu worek tętniaka zostaje wyłączony z krążenia naczyniowego, zaś ciśnienie tętnicze przestaje działać na ściany tętniaka zmniejszając zostaje ryzyko jego pęknięcia.

Wskazania

Do zabiegu wewnątrznaczyniowego kierowani są głównie pacjenci powyżej 65 roku, silnie obciążeni internistycznie, to znaczy tacy, którzy oprócz tętniaka aorty leczą się z przyczyn kardiologicznych, pulmonologicznych, neurologicznych lub posiadają ogólnie zły stan zdrowia. Ryzyko przeprowadzenia u nich operacji metodą klasyczną jest bardzo wysokie i wiąże się z wieloma groźnymi powikłaniami. Klasyfikacja do zabiegu opiera się także na warunkach anatomicznych tętniaka. Zaopatrywane tą metodą mogą być jedynie tętniaki o średnicy powyżej 55 mm, których szyja (wąski odcinek poprzedzający poszerzenie) nie przekracza długości 15 mm, zaś jej średnica 32 mm.

Powikłania

Po zabiegu endowaskularnym konieczna jest regularna kontrola w celu wykrycia dalszego powiększania się tętniaka bądź przecieku. Przeciek jest najczęstszym powikłaniem tego rodzaju interwencji. Inne powikłania pooperacyjne są związane głównie z niedostosowaniem stentu do wielkości tętniaka. Możliwe są również uszkodzenia tętnic obwodowych przez prowadzony cewnik z protezą naczyniową.

Co więcej, umieszczenie obcego ciała jakim jest stent-graft w naczyniu krwionośnym powoduje proces zwiększonej krzepliwości krwi. Dlatego też pacjenci z umieszczoną protezą naczyniową powinni przyjmować leczenie antykoagulacyjne oraz antyagregacyjne.

Kolejnym, bardzo niebezpiecznym powikłaniem jest zakażenie protezy drobnoustrojami. Doprowadza ono bardzo szybko do zakażenia ogólnoustrojowego, jakim jest posocznica. W takich przypadkach nieodzownym zabezpieczeniem staje się antybiotykoterapia.

Wewnątrznaczyniowe wszczepianie stent-graftów jest dosyć młodą metodą, dlatego brak jeszcze jednoznacznych badań dotyczących jej odległych wyników. Wstępne informacje są jednak bardzo zachęcające.