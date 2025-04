Sezonowe, alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa i spojówek wywołane alergenami pyłków roślin, towarzyszy ludzkości od wieków. Sytuację pogarsza zanieczyszczenie środowiska oraz wzrost stężenia alergenów domowych. Statystyki podają, że co czwarty Polak cierpi na alergię! U połowy osób jest to alergia całoroczna.

Mając do dyspozycji coraz skuteczniejsze leki objawowe i profilaktyczne w leczeniu alergii zapominamy często o najprostszych metodach leczenia. Warto wiedzieć, że najskuteczniejsze leczenie to ograniczenie ekspozycji na alergen lub jego eliminacja. Jednak w sezonie pylenia roślin całkowita eliminacja alergenów jest praktycznie niemożliwa. W profilaktyce zaleca się przede wszystkich dbanie o codzienną higienę błony śluzowej nosa! Aby udrożnić jamy nosowe, wskazane jest przepłukiwanie ich kilka razy dziennie roztworem wody morskiej, który rozrzedza wydzielinę w nosie oraz wypłukuje zanieczyszczenia i alergeny.

Sterimar Mn to wynik pracy naukowców, którzy stworzyli produkt idealny dla osób wrażliwych na wszelkiego rodzaju alergeny wziewne, pomagający w codziennej higienie jamy nosowej. Sterimar Mn to fizjologiczny, sterylizowany roztwór wody morskiej zamknięty w aseptycznym opakowaniu. Woda morska, podstawowy składnik Sterimaru Mn, pobierana jest z głębokich warstw morza, oddalonych ponad 30 km od brzegu, dzięki czemu pozbawiona jest zanieczyszczeń niesionych przez wody przybrzeżne. Wzbogacenie wody morskiej manganem, posiadającym właściwości antyalergiczne, spowodowało, że produkt jest całkowicie przyjazny dla alergików. W nim po prostu nie ma co uczulać! Dlatego polecany jest także dla dzieci.

Sterimar Mn posiada system mikrodyfuzji zapewniający szeroki kontakt roztworu wody morskiej z błoną śluzową nosa, co ułatwia absorpcję minerałów i mikroelementów zawartych w wodzie. Dzięki temu jama nosowa udrażnia się, a komfort oddychania zostaje przywrócony.

Sterimar Mn stosuje się 2-4 dawek dziennie do każdego otworu nosa. Zalecany okres stosowania 10-15 dni. Objętość 50 ml opakowania starcza na około 150 aplikacji. Cena: ok. 24 zł



