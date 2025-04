Stomia nie ogranicza – zobacz niezwykłe zdjęcia stomiczki!

Paulina Kaszuba ma 30 lat. Od dziewiątego roku życia choruje na chorobę Leśniowskiego-Crohna, a od siedemnastu lat ma ileostomię. Mimo tego uwielbia podróżować i cieszyć się życiem. Stomia nie stanowi dla niej żadnego ograniczenia: pływała z delfinami, skakała ze spadochronem i latała na paralotni. Aby uświadomić innym stomikom, że ze stomią można normalnie i aktywnie żyć, została ambasadorką kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”. Chcąc dowieść, że stomii nie należy się wstydzić, zdecydowała się wystąpić w sesji zdjęciowej, w której pokazała swoje piękne ciało z workiem stomijnym.

– Zdecydowałam się na udział w sesji, ponieważ uważam, że każdy powinien pokochać siebie i zaakceptować swoje ciało takim, jakie jest. Zrobiłam to przede wszystkim z myślą o innych stomikach, chcąc pokazać, że ze stomią można żyć zupełnie normalnie. Mam nadzieję, że zdjęcia staną się pretekstem do dyskusji na temat problemu akceptacji stomii – komentuje Paulina Kaszuba ambasadorka kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”.

W efekcie powstała seria niezwykłych fotografii, które podkreślają kobiece piękno i pozytywną energię modelki. Wykorzystany podczas sesji motyw róży jest symbolem kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”, ale przede wszystkim sposobem, w jaki stomicy określają swoją stomię.

Stylizację oraz makijaż do sesji wykonał stylista i projektant Jarosław Jóźwin, zdjęcia zrealizował fotograf Piotr Furman. Blog Pauliny Kaszuby: http://blog-pauliny.stomalife.pl

Reklama

Sytuacja stomików w Polsce



Jak wynika z danych Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO w Polsce żyje ponad 40 tys. stomików. Natomiast co roku do operacji chirurgicznego połączenia pomiędzy przewodem pokarmowym a powierzchnią skóry zostaje zakwalifikowanych około 7 tys. Polaków. Trudności w pogodzeniu się z sytuacją po operacji wyłonienia stomii oraz obawa przed wykluczeniem wśród otoczenia sprawia, że większość z nich wycofuje się z życia towarzyskiego, a ponad połowa zmienia swoje plany życiowe.

– Stomia powinna być odbierana przez stomików jako symbol zwycięstwa. Wyłania się ją bowiem, aby zwiększyć komfort życia pacjentów, nigdy na odwrót. Jednak proces adaptacji do tak znacznych zmian jest żmudny i trudy. Akceptacja społeczeństwa jest kluczowym elementem w tym procesie. Wywołanie tej reakcji łańcuchowej możliwe jest jedynie poprzez działania informacyjne ‒ powiedział Andrzej Piwowarski, prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO.

Więcej informacji na stronie www.stomalife.pl.

Zobacz też: Jak ćwiczyć ze stomią?

Źródło: materiały prasowe Procontent Communication/mn