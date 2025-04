Chrapanie powstaje na skutek drgań wiotkiej części podniebienia i umiejscowionego na jego końcu języczka. Podczas snu kanały gardła i nosa zwężają się, a przeciskające się z trudem powietrze wiruje, co powoduje taki właśnie efekt akustyczny (czasem naprawdę głośny!). Jednak chrapanie męczy nie tylko osobę śpiacą obok. U samego chrapiącego może być przyczyną niedotlenienia, osłabienia, bólu głowy.

Eksperci podpowiadaja jak sobie z ak sobie z nim radzić.

1. Laryngolog

Paulina Młotkowska-Klimek, specjalista otolaryngolog z Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy

Chrapanie często spowodowane jest przez różnego rodzaju deformacje anatomiczne. U dzieci to np. przerośnięcie tzw. trzeciego migdała czy powiększenie migdałków podniebiennych. U dorosłych częstą przyczyną jest skrzywienie przegrody nosa. Mocniej chrapią też osoby otyłe lub z dużą nadwagą.

Wskazówki: Przede wszystkim trzeba wykryć przyczynę dolegliwości i usunąć ją. Niektórym pomóc może już samo schudnięcie. Jeżeli jednak okaże się, że chrapanie spowodowane jest przerostem migdałków lub skrzywieniem przegrody nosowej, warto zdecydować się na zabieg chirurgiczny. To zawsze przynosi radykalną poprawę.

2. Internista

Grzegorz Pilecki, lekarz medycyny, doświadczony internista

W aptekach są dostępne bez recepty preparaty, które mogą złagodzić chrapanie (np. Snoreeze – w sprayu lub listkach). Zawierają one olejki eteryczne i witaminy. Powlekają tkanki miękkie gardła, zmniejszając lub eliminując chrapanie. Warto też przestać palić i unikać alkoholu na 2–3 godziny przed snem.

Podpowiedź: Osoby, które chrapią, powinny unikać spania na wznak. Polecam wszycie piłeczki pingpongowej w górną część piżamy (trudno wówczas wygodnie ułożyć się na plecach). Na rynku są też dostępne specjalne aparaty (np. Snore Relief), które zakłada się na nos. Zapobiegają one wiotczeniu podniebienia.

3. Homeopata

Sławka Manz, homeopatka z warszawskiego Centrum Medycznego

Jeśli przyczyną chrapania jest przerost migdałków, warto zażywać Barium carbonicum D4 (2 CH). W przypadku skrzywienia przegrody nosowej – Calcium fluoratum D6 (3 CH), preparat wzmacniający tkankę łączną. Jeżeli chrapanie spowodowane jest częstymi przeziębieniami, warto brać Hydrastis canadensis D6 (3 CH).

Recepta: Wybrany lek zażywa się 3 razy dziennie (ostatnią dawkę trzeba wziąć przed snem). Warto wykazać cierpliwość i kontynuować terapię aż do uzyskania poprawy (może to trwać nawet 6 tygodni). A jeżeli to nie pomoże, trzeba iść na wizytę do homeopaty, który dobierze indywidualnie najlepszy preparat.