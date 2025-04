W tych dniach wybrzeże poznańskiego jeziora Malta zostanie podzielone na dwie strefy – zdrowia i zabawy. Podczas imprezy będzie można skorzystać z konsultacji medycznych i wykładów. Odbędą się również prezentacje firm.

- W kraju obchodzimy światowy dzień serca, astmy … Przykładów jest wiele. – mówi organizator I edycji pikniku Stop Cukrzycy, Marcin Żyliński, prezes Willcare Polska – Dlatego postanowiliśmy zrobić akcję, która równolegle by edukowała i była adresowana do licznej grupy, jaką stanowią w naszym kraju osoby z cukrzycą.

Festyn ma na celu rozpropagowanie zagadnień związanych z cukrzycą, jej profilaktyką oraz możliwościami i sposobami jej leczenia.

Każdy z odwiedzających piknik będzie mógł spotkać się z lekarzami z całej Polski i zadać pytania. Osoby odwiedzające piknik będą mogły wykonać podstawowe badania profilaktyczne m.in.: oznaczenie poziom cholesterolu we krwi oraz poziomu glukozy, pomiar ciśnienia tętniczego. Będzie również możliwość dokonania oceny stanu stóp.

Nie zabraknie także takich atrakcji jak grill, zabawy ruchowe i konkursy. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w biegu dookoła jeziora maltańskiego. Oprócz wielkich emocji, najlepsi zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne i rzeczowe.

Diabetycy biorący udział w imprezie otrzymają specjalne identyfikatory, które zapewnią im udział w statusie VIP, co oznacza bezpłatne korzystanie ze wszystkich dostępnych atrakcji min. cateringu zapewnionego przez znakomitych, poznańskich restauratorów.

Akcja odbywać się będzie pod patronatem: Prezydenta Miasta Poznania, Poznańskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Poznańskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, radia Planeta FM , Telewizji WTK, Fundacji CUD, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu oraz portalu Zdrowie.wieszjak.polki.pl.

Zebrane pieniądze przeznaczone będą na promocję firm tj., reklamę, bilbordy, plakaty, koszulki reklamowe, bilety.

Pozostała część zostanie przeznaczona na dofinansowanie przyjazdów dzieci i młodzieży chorej na cukrzycę.

Wszyscy biorący udział w festynie będą oznaczeni specjalnymi identyfikatorami.

Organizator przewiduje ustawienia specjalnego namiotu V.I.P. dla prezesów oraz właścicieli firm biorących udział w akcji, dla przedstawicieli towarzystw diabetologicznych, profesorów oraz gości honorowych.

Na terenie festynu będzie znajdował się wykwalifikowany personel klubu fitness Atlantis, v-ce mistrz świata seniorów w zapasach oraz wielu innych, którzy pomogą edukować uczestników w ramach bezpiecznego uprawiania sportów jak i w zdrowym stylu odżywiania się.

Harmonogram imprezy:

Start - 10.00

Część merytoryczna (konsultacje medyczne, omawianie problemów związanych z cukrzycą, profilaktyka):

- Każdy z uczestników będzie mógł porozmawiać z przedstawicielami firm, zasięgnąć opinii lekarzy.

- Wykłady profesorów, lekarzy diabetologów będą przeprowadzane od godziny 12.00 w pierwszy dzień festynu.

- Prezentacje firm odbywać się będą w pierwszy dzień festynu pomiędzy godziną 10.00 a 17.00. Firmy będą prezentowały swoje produkty na specjalnie przygotowanych stoiskach (hala 300m² ).

Część diagnostyczna (podstawowe badania profilaktyczne):

- badanie stężenia cholesterolu we krwi,

- badanie poziomu kwasu moczowego,

- badanie poziomu glukozy,

- badanie hemoglobiny,

- badanie ciśnienia tętniczego,

- badanie stóp (profilaktyka stopy cukrzycowej)

Badania będą przeprowadzane przez firmy medyczne. Badania będą wykonywane w wyznaczonych miejscach. Ich zakres będzie zależał od firmy.

Katering

Pierwszego dnia imprezy, od godziny 14.00 będzie można skorzystać z poczęstunku przygotowanego m.in. przez najstarszą restaurację w Poznaniu - „ Hacjenda”.

Z darmowego poczęstunku będą mogli skorzystać uczestnicy legitymujący się specjalnymi oznacznikami, opaskami bądź też plakietkami (dotyczy wszystkich diabetyków).

Atrakcje

Organizator przewiduje szereg gier, zabaw oraz atrakcji: Wyścigi Smoczych Łodzi na wodzie, turniej w „Piłkarzyki”, „Rodeo”, czyli ujeżdżanie byka, konkursy strzelania z łuku. Dla najmłodszych rozstawione zostaną place zabaw.

W drugi dzień festynu o godzinie 12.00 odbędzie się bieg diabetyków dookoła jeziora maltańskiego. Za zajęcie I- go miejsca zwycięzca otrzyma nagrodę 3.000zł, za II – 2.000zł, za III – 1.000zł.Uczestnicy biegu otrzymają koszulki z nadrukami firm oraz sponsorów festynu.

Zakończenie - 15.00

Źródło: informacja prasowa/ akj