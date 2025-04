Stop płaskostopiu

Wielu z nas dolegliwość ta kojarzy się z okresem dzieciństwa – wizytami u higienistki pomiędzy lekcjami i gimnastyką korekcyjną. Jednak płaskostopie, bo o nim mowa, może dotknąć także dorosłych.

Stopy są najbardziej eksploatowaną częścią ciała. To na nich spoczywa cały nasz ciężar. Prawidłowo zbudowana stopa nie dotyka podłoża całą swoją powierzchnią – opiera się na trzech głównych punktach – pięcie, głowie pierwszej i piątej kości śródstopia. Wewnętrzna jej krawędź tworzy sklepienie, które ma na celu amortyzowanie wstrząsów podczas chodzenia. W zdrowej stopie, pomiędzy głównymi punktami jej podparcia, przebiegają trzy łuki – podłużny boczny, podłużny przyśrodkowy i poprzeczny przedni. O płaskostopiu mówimy, gdy ulegają one obniżeniu, w wyniku czego prawie cała stopa dotyka podłoża. Wyróżnić możemy dwa jego rodzaje – podłużne występujące w wyniku obniżenia łuku przyśrodkowego stopy i poprzeczne - dotyczące łuku poprzecznego przedniego.

Korygujmy w szkole

U dzieci do 4. roku życia stopy mają naturalnie spłaszczony kształt, gdyż zgłębienie wypełnia poduszeczka tłuszczowa. Z czasem, gdy sylwetka dziecka nabiera odpowiednich proporcji i staje się smuklejsza, zmienia się także kształt stóp (około 8. roku życia). Jeśli u dzieci w wieku szkolnym zauważymy nieprawidłową budowę stopy, pomocne mogą okazać się wkładki, a także gimnastyka korekcyjna. Należy zwracać uwagę na odpowiedni dobór obuwia. Przeciwdziałanie i leczenie płaskostopia u dzieci jest bardzo ważne – zaniedbane może doprowadzić do nieodwracalnych zmian, z którymi będą musiały borykać się przez całe życie.

Jednak płaskostopie to nie tylko problem najmłodszych, choć u nich, dzięki regularnym kontrolom lekarskim, najczęściej jest rozpoznawane. Dorosłe stopy także mogą ulec zniekształceniom. Przyczyn powstawania płaskostopia jest wiele: nadmierne obciążanie stóp, osłabienie mięśni i wiązadeł, otyłość czy nieodpowiednie obuwie.

Wysoka cena zaniedbania

Problemu nie można bagatelizować. Pogłębienie płaskostopia może bowiem doprowadzić do wielu powikłań, w najgorszym wypadku uniemożliwiających stanie i poruszanie się.

- Skutkami nieleczonego płaskostopia są przede wszystkim bóle i obrzęki stóp, łydek i kręgosłupa, jednak w skrajnych przypadkach może dojść do poważniejszych zmian – przestrzega dr Zbigniew Jackowiak, ortopeda – Płaskostopie podłużne doprowadzić może do przewlekłych stanów zapalnych torebek i więzadeł, poprzeczne natomiast – do paluchów koślawych, czyli halluksów.

Gdy odcisk stopy na piasku wzbudzi nasze wątpliwości, najlepiej udać się po poradę do lekarza specjalisty. Tylko on będzie mógł dokładnie ocenić stopień zaawansowania zmian, doradzi odpowiednie ćwiczenia rehabilitacyjne, bądź inne metody leczenia. W najcięższych przypadkach konieczne jest leczenie operacyjne. We własnym zakresie, czekając na wizytę w gabinecie, możemy np. chodzić boso po trawie, piasku czy dywanie.

Pamiętajmy, że od zdrowia i sprawności stóp w dużej mierze zależy nasza sprawność. Dlatego należy o nie wyjątkowo dbać. Od odpowiedniej pielęgnacji zaczynając, poprzez dobór wygodnego, przyjaznego dla stóp obuwia, po szybkie reagowanie, gdy tylko coś wzbudzi nasze zaniepokojenie.

