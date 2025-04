Każdego roku 50,000 kobiet zachorowuje na raka szyjki macicy, a 25,000 umiera na te chorobę chociaż wiemy, że profilaktyczne programy walki z ta choroba mogą zapobiec praktycznie każdemu przypadkowi zachorowania. Niestety większość kobiet nie ma dostępu do tych programów.

Wprawdzie badania cytologiczne są dostępne w całej Europie, ale głównie dla tych kobiet, które wiedza, ze mogą o nie poprosić lub dla tych, które stać, by za nie zapłacić. W tej sytuacji kobiety zamożne i dobrze wykształcone sa chronione, podczas gdy te mniej zamożne zachorowuja na raka.

Rak szyjki macicy jest szczególna odmiana raka, ponieważ jest szansa na całkowite jego wyeliminowanie poprzez specjalne programy profilaktyczne, jednak niestety tylko w niektórych krajach sa one dostępne. Powinno to zostać zmienione, tak by wszystkie kobiety w Europie miały równy dostęp do odpowiedniej ochrony przed ta choroba. Petycja STOP Rakowi Szyjki Macicy to petycja wzywająca Parlament Europejski oraz Komisje Europejska i wszystkie rządy europejskie do wprowadzenia zorganizowanych programów, które byłyby dostępne dla wszystkich kobiet. Petycje te mogą Państwo znaleźć tutaj.

Zdobycie miliona podpisów do 22 stycznia 2008 roku (tego dnia upłynie termin petycji) pozwoli na wytworzenie politycznego nacisku i skłonienie Komisji Europejskiej do zmiany prawa.