10 maja obchodzony jest Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Z tej okazji w maju br. w czterech miastach Polski odbędzie się akcja informacyjna Fundacji Udaru Mózgu (FUM) pod hasłem „STOP UDAROM!”. Już w poniedziałek, 12 maja od godziny 10:00 do 14:30 na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie (na wysokości kościoła Św. Anny) działał będzie mobilny udarowy punkt edukacyjny. Można w nim będzie skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i konsultacji lekarskich, otrzymać materiały informacyjne oraz obejrzeć filmy i spoty na temat udaru w mini-kinie edukacyjnym.

Kolejne odsłony akcji FUM będą miały miejsce 13 maja w Lublinie na Placu Łokietka, 20 maja w Kielcach na Placu Niepodległości oraz 21 maja w Łodzi przy CH Manufaktura. Za każdym razem akcja rozpoczynać się będzie o 10:00 i trwać 4,5 godziny, czyli dokładnie tyle czasu, ile może upłynąć, aby po wystąpieniu pierwszych objawów udaru mózgu, móc jeszcze podjąć terapię dającą szansę na uratowanie życia chorego.

Udar mózgu - co trzeba o nim wiedzieć?