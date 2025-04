Rodzina produktów ACERIN to nowoczesne preparaty do pielęgnacji stóp z problemami. Dostępne w aptekach.

ACERIN – płyn do usuwania odcisków i zgrubiałej skóry.

Odciski, to jedna z najczęstszych dolegliwości stóp. Główną przyczyną ich powstawania jest noszenie ciasnego obuwia albo wadliwe ustawienie stopy. ACERIN dzięki optymalnie dobranym składnikom wysusza i złuszcza odciski lub zgrubiałą skórę.

ACERIN PROTECT – płyn na pękające stopy i dłonie.

Naskórek wykazujący dużą suchość i nadmierne zgrubienie narażony jest na pęknięcia. ACERIN PROTECT tworzy trwałą, elastyczną, dobrze przylegającą powłokę, która osłania i zabezpiecza popękaną skórę. Użyte składniki sprzyjają odbudowie naskórka, nawilżają i zmiękczają popękaną skórę.

ACERIN LAVENDI – krem na pękające pięty.

Pękające pięty bolą i szpecą. Przyczyną tej dolegliwości jest niedobór witamin (w szczególności witaminy A) lub skłonność wrodzona. Przez głębokie pęknięcia naskórka mogą wnikać zarazki. ACERIN LAVENDI zawiera substancje regenerujące i przyspieszające gojenie pęknięć skórnych. Działa ochronnie i nawilżająco.

ACERIN FUNGI – krem przeciwgrzybiczy.

Z powodu grzybicy stóp tej cierpi co trzeci Polak. Do zakażenia może dojść wszędzie: na basenie, w saunie, pod prysznicem. Grzybicy sprzyja noszenie butów z tworzyw sztucznych, które zwiększają potliwość i powodują macerację naskórka. ACERIN FUNGI zawiera komponenty o działaniu ograniczającym rozwój bakterii i grzybów na powierzchni skóry. Łagodnie chłodzi i odświeża stopy, neutralizuje przykry zapach potu. Do codziennej pielęgnacji i ochrony stóp wrażliwych, dla osób prowadzących aktywny tryb życia.

Więcej informacji szukaj na www.scananida.com.pl