Stowarzyszenie MANKO, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych to organizacje bardzo mocno zaangażowane w działania antytytoniowe w Polsce. Jest to główny powód wyróżnienia i zaproszenia ich do udziału w dwutygodniowym szkoleniu, które ma pomóc w zwalczeniu epidemii palenia tytoniu, organizowanym przez Institute for Global Tobacco Control, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Baltimore, USA). Oprócz Polaków w szkoleniu wzięli udział także przedstawiciele Turcji, Meksyku, Brazylii, Indii, Chin, Bangladeszu i wielu innych krajów.

Fundacja Michaela Bloomberga od lat wspiera inicjatywy antytytoniowe na całym świecie, w tym także w Polsce, finansując projekty, dostarczając ekspertyz, prowadząc badania międzynarodowe, szkoląc ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego. Michael Bloomberg to jeden z najbogatszych ludzi na świecie, największych filantropów, jednocześnie burmistrz Nowego Jorku, metropolii zamieszkałej przez ponad 10 mln ludzi. Polska reprezentacja, jako jedyna spośród 18-stu krajów, miała zaszczyt spotkać się osobiście z Michaelem Bloombergiem. Stowarzyszenie MANKO od lat współpracujące z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, przekazało burmistrzowi w prezencie wyjątkową nalewkę rektora uczelni, dzięki której z pewnością ze smakiem wspominać będzie prozdrowotną krakowską reprezentację MANKO i UEK.

„To niezwykle przyjazny człowiek, otwarty i kierujący się w życiu wyższymi ideami. Gdyby nie jego wsparcie finansowe wiele naszych inicjatyw nie mogłoby zostać zrealizowanych, a prawa osób niepalących nadal nie byłyby respektowane. Czy to nie wstyd, żeby działania antytytoniowe w Polsce musiał wspierać amerykański biznesmen? Nie stać na to ani polskiego rządu, ani biznesu?”– komentuje Łukasz Salwarowski, prezes Stowarzyszenia MANKO, pomysłodawca kampanii Lokal Bez Papierosa.pl.

Uczestnictwo w szkoleniu dało niesamowite możliwości wymiany doświadczeń z ludźmi równie mocno zaangażowanymi w działania zmierzające do ochrony zdrowia, zebrania materiałów, uzyskania porad od specjalistów oraz promocji Polski. Warto zaznaczyć, że wprowadzenie w zeszłym roku (listopad 2010) zaostrzonego zakazu palenia w miejscach publicznych sprawiło, że Polska zbliżyła się do światowych standardów. Przed nami jest jednak jeszcze wiele do zrobienia, nadchodzące zmiany:

wdrożenie ostrzeżeń obrazkowych na paczkach papierosów;

zakaz promocji wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży;

wprowadzenie całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych, bez żadnych ustępstw (gdyż obecne prawo nie gwarantuje 100% ochrony klientów przed dymem tytoniowym).

Najbardziej palący temat to ostrzeżenia obrazkowe. Stowarzyszenie MANKO przy ścisłej współpracy m.in. z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym, Koalicją obywatelską „Tytoń Albo Zdrowie”, planuje przeprowadzić kampanię informacyjną. „Zebrane podczas szkolenia doświadczenia z krajów, które wprowadziły już ostrzeżenia obrazkowe, stanowią silny dowód na skuteczność tej formy regulacji prawnej” – zaznacza Joanna Skowron, Zastępca Dyrektora Biura Głównego Inspektora, Koordynator Departamentu Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz.

„Pobyt w Baltimore to niezapomniane przeżycie dla nas wszystkich. Powróciliśmy z nowym spojrzeniem, nowymi inspiracjami, nowymi pomysłami i ogromną energią do działania!” – komentuje Dominika Kawalec ze Stowarzyszenia MANKO.

