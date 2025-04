,Całe życie w stresie

Stres to nie tylko suche hasło, powtarzane w reklamach telewizyjnych. Towarzyszy każdemu. Zaczyna się bardzo wcześnie, bo już w dzieciństwie. U dziecka pierwsze pójście do przedszkola, czy kłótnia z rówieśnikiem może być źródłem stresu o takim natężeniu jak u dorosłych. Potem jest już tylko gorzej – szkoła, matura, pierwszy dzień w nowej pracy, groźne spojrzenie szefa, praca do późnych godzin nocnych...

Skąd się bierze stres?

Stres rodzi się w naszej głowie. Jest rodzajem mechanizmu obronnego. Sytuacja, która odbierana jest przez nas jako niebezpieczeństwo, powoduje mobilizację wszystkich funkcji organizmu. Cel jest jeden: uniknięcie zagrożenia. Mózg zaczyna wysyłać sygnały do całego ciała i zaczyna się ono przygotowywać na odparcie ataku. Krew krąży coraz szybciej, zanikają inne potrzeby fizjologiczne – cały organizm pracuje na wysokich obrotach.

Jaki związek ma stres z zawałem serca?

Wszystkiemu winne są hormony – adrenalina („hormon walki i ucieczki”) i noradrenalina (pochodna adrenaliny). Sprawiają one, że serce bije coraz szybciej i zaczyna się zwyczajnie męczyć – potrzebuje coraz więcej tlenu, aby sprostać stojącym przed nim zadaniom. Naczynia także odczuwają tą zwiększoną potrzebę pracy - zanikają ich funkcje obronne. Płytki krwi (odpowiedzialne za krzepnięcie) mają większą tendencję do grupowania się. Od powstania zakrzepu do zawału jest już bardzo krótka droga.

Minimalizujmy stres i jego skutki

Badaniem stresu i jego skutków zajmują się psychologowie. Dysponują oni szeroką gamą technik relaksacyjnych, które uczą jak radzić sobie ze stresem. Takie ćwiczenia opierają się głównie na wprowadzeniu się w stan relaksu przez równomierne oddychanie i uspokojenie wszystkich części ciała, które zostały nadmiernie obciążone przez stres.

Bardzo ważny jest też odpoczynek od sytuacji stresowych. Najlepiej odpoczywa się w sposób aktywny – uprawiając sport albo spędzając czas w ruchu (spacery, wycieczki). Podczas takiego odpoczynku organizm pobudzony przez bodźce stresowe odreagowuje napięcie i reguluje rozchwiane nerwy.

Lek na stres?

Możliwe, że wkrótce stres zostanie wpisany na międzynarodową listę chorób – już teraz mówi się o nim jako o chorobie cywilizacyjnej. Na razie dostępne są preparaty z witaminami oraz roślinnymi środkami uspokajającymi, które pomagają się wyciszyć. Jednakże najlepiej jest rozwijać w sobie umiejętność radzenia sobie ze stresem w formie aktywności fizycznej – czyli najbardziej naturalnego dla naszego organizmu leku na stres.

