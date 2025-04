Relaksacja – złoty środek na stres?

Sposobów uwalniania się od nadmiernego napięcia jest co najmniej kilka. Relaksacja jest bardzo popularna, gdyż uznano ją za jedną z najskuteczniejszych metod walki ze stresem i leczenia nerwic. Ma również bardzo duży związek z inteligencją emocjonalną, czyli umiejętnością radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz emocjami jakie ze sobą niosą.

Jak donoszą badania, około 20 minut dziennie poświęconych relaksacji ma bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Relaksacja daje chwilę wytchnienia. Jest to czas na wędrówkę w głąb siebie, na osiągnięcie równowagi po zmaganiach z problemami dnia codziennego. Może także być bardzo pomocna w rozwoju swojej kreatywności i twórczości.

Do najbardziej popularnych technik ustrukturalizowanych należą np. relaksacja Jacobsona, i relaksacja Schultza (znana jako trening autogenny Schultza). W rzeczywistości wariantów na osiągnięcie równowagi jest wiele więcej. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Wystarczy spróbować.

Technika relaksacji Jacobsona

Polega na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu poszczególnych partii (grup mięśni) ciała. Zazwyczaj ćwiczenia zaczyna się od napinania dominującej ręki lub nogi. Każdy rejon ciała napina się 2 razy (ok. 5 sekund), by za chwilę całkowicie rozluźnić dany obszar. W wykonywanie ćwiczeń należy wczuć się na tyle, by odczuć różnicę pomiędzy stanem napięcia a rozluźnienia. Relaksacja Jacobsona jest dostępna w Internecie w formie drukowanej jak i dźwiękowej (lektor czyta kolejno polecenia).

Trening autogenny Schultza

Skupia się na wywoływaniu pozytywnych reakcji w autonomicznym układzie nerwowym poprzez posługiwanie się swoim umysłem. Odczucie ciężaru i ciepła ma związek z odprężeniem fizycznym. Mechanizm treningu autogennego polega na świadomym kierowaniu myśli uwagi. W tym celu powtarzasz sugestię: "rozluźniam swoje ramiona, rozluźniam swoje ramiona, rozluźniam swoje ramiona...”. Trening Shultza zawężając pole świadomości zwiększa siłę umysłu, który skupia się na pojedynczo wykonywanych poleceniach.

Źródło: Dagmara Gmitrzak, Techniki relaksu. Jak osiągnąć harmonię ciała i umysłu.