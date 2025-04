W sytuacji zagrożenia w organizmie wydzielają się hormony (np. adrenalina). Zwiększa się krzepliwość krwi, podnosi się jej ciśnienie. Akcja serca i oddech przyśpieszają, do krwi trafia cukier uwolniony z wątroby. Jeśli stres nie zostanie rozładowany za pomocą wysiłku (ucieczki lub walki), wydzielone substancje nie zostają zużyte. Pozostają w organizmie i wpływają negatywnie na jego funkcjonowanie.



1. Kark i plecy. Długotrwałe napięcia i przeciążenia mięśni szyi i dolnego odcinka pleców wywołane stresem powodują ból. Pod wpływem adrenaliny stają się twarde jak kamienie. Kręgi szyjne i piersiowe przybierają nienaturalną pozycję. Przy tego typu dolegliwościach pomaga masaż. Najlepiej, jeśli wykonuje go wykwalifikowany masażysta. Ulgę przyniesie też ciepły prysznic: silny strumień wody rozluźni mięśnie.



2. Jelita. Skład flory bakteryjnej zmienia się w nich pod wpływem stresu. Bakterie oddziałują nie tylko na prawidłowe funkcjonowanie układu trawiennego, lecz także odpornościowego. Pod wpływem kortyzolu zmniejsza się liczba białych ciałek krwi, obniża się też zdolność organizmu do wytwarzania przeciwciał.

Aby wspomóc odporność i trawienie, warto regularnie zażywać produkty probiotyczne.

3. Zaburzenia miesiączkowania. Biorą się stąd, że stres to sygnał dla organizmu, że są teraz ważniejsze sprawy niż zajście w ciążę. Przyczynia się do tego także nadmiar prolaktyny – hormonu, którego przysadka wytwarza zbyt wiele pod wpływem stresu. Jeśli masz nieregularne miesiączki, zbadaj jej poziom. Gdy lekarz stwierdzi odchylenie od normy (40–470 mU/l), zaleci leki obniżające stężenie prolaktyny.

4. Włosy. Ich wypadanie i łysienie plackowate bywają spowodowane wydzielaniem hormonów stresu. Mogą się one przyczynić do utraty włosów w ciągu jednej nocy. Aby poprawić kondycję czupryny, warto stosować preparaty zawierające krzemionkę oraz biotynę.

5. Głowa. Ból narasta, ponieważ w stresie mięśnie na przemian nadmiernie się napinają i kurczą, a układ nerwowy jest pobudzony. Ulgę przynosi masaż skroni. Użyj do tego lawendowego olejku eterycznego, który działa rozluźniająco oraz uspokajająco.

6. Serce. Puls przyspiesza nawet trzykrotnie, a praca serca zwalnia pod wpływem hormonów stresu, kortyzolu i adrenaliny. Powoduje to palpitacje lub arytmię. W tej sytuacji najlepiej rozładować stres ruchem, np. maszerując pół godziny szybkim krokiem.

7. Kości. Nadmiar kortyzolu – jednego z hormonów stresu – sprzyja powstawaniu osteoporozy. Zaburza on przemianę wapnia i magazynowanie go w kościach. Zwiększa natomiast wydalanie tego pierwiastka przez nerki.

Pomoże przyjmowanie preparatów z wapniem.