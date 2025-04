By jednak przypisać to tylko emocjom, należy wykluczyć inne przyczyny związane z chorobami organizmu. W tym celu wystarczy zrobić morfologię, określić poziom żelaza i hormonów tarczycy. Jeśli nie stwierdzi się odchyleń, można dla wzmocnienia struktury włosa przez ok. 2-3 miesiące przyjmować preparaty witaminowe z dodatkiem skrzypu i aminokwasów (Revalid, Merc Special, Inneov). Zwykle w ciągu trzech miesięcy stan włosów się poprawia. Jeśli jednak wypadanie jest bardzo nasilone (ponad 100 włosów dziennie), warto zgłosić się do lekarza, który zleci dodatkowe badania.

