Stulejka to zmiana, która występuje u chłopców i dorosłych mężczyzn. Powoduje duży dyskomfort zarówno w codziennych czynnościach, jak i podczas współżycia. Utrudnia osiągnięcie wzwodu oraz wytrysk nasienia.

Stulejka może być schorzeniem zarówno genetycznym jak i nabytym. Obecnie większość przypadków choroby ma charakter nabyty. Najczęstszą przyczyną jest nieprawidłowa higiena. Inne przyczyny:

stany zapalne żołędzi, cewki moczowej lub napletka,

powikłania po urazach,

przebyte cewnikowanie pęcherza moczowego,

nieleczona cukrzyca,

obrażenia podczas masturbacji.

Objawy stulejki

Głównym objawem stulejki jest niezsuwanie się napletku z żołędzi. Choroba może mieć dwie postaci:

zupełną (napletek nie zsuwa się z żołędzi),

niezupełną (napletek częściowo zsuwa się z żołędzi).

Inne objawy:

wąski strumień moczu,

ból podczas stosunku,

nawracające się zapalenie układu moczowego,

zaczerwienienia,

opuchnięcia.

Leczenie stulejki

Stulejkę zdiagnozować można już na podstawie wywiadu z pacjentem i przedmiotowego badania urologa. Leczenie zwykle polega na zabiegu usunięcia zwężonej części napletka, tzw. plastyce napletka lub wędzidełka. Zdarza się również, że konieczne jest całkowite obrzezanie.

Oba zabiegi są bezpieczne dla mężczyzny. Zwykle odbywają się w ramach hospitalizacji 1-dniowej, po której pacjent wypisywany jest do domu. Powikłanie w większości przypadków ograniczają się do lekkiego krwawienia czy opuchlizny.

Przez pierwszy tydzień po zabiegu dobrze jest podkleić prącie plastrem do brzucha, co pozwoli zachować je w pozycji pionowej. Dzięki temu rana szybciej i mniej boleśnie się goi. Zalecane jest również wstrzymanie się od współżycia przez miesiąc od zabiegu.

Nieleczona stulejka

Dużo więcej powikłań występuje z powodu nieleczonej stulejki. Zwykle wynikają one z bakterii, które zalegają pod napletkiem. To również niebezpieczne dla partnerki seksualnej pacjenta, ponieważ w ten sposób także u niej mogą pojawić się liczne zakażenia.

Nieleczona stulejka powodować może u mężczyzn:

zakażenia bakteryjne,

uszkodzenia nerek,

zakażenia dróg moczowych,

bezpłodność.

Stulejka u dzieci



Stulejka bardzo często występuje również u dzieci. Szacuje się, że problem ten może dotyczyć nawet 90 proc. chłopców do 3 roku życia. To tzw. stulejka fizjologiczna. Większość zmian nie wymaga jednak operacji. Z czasem bowiem - zwykle po ukończeniu drugiego roku życia - napletek zaczyna się powoli odklejać.

Zanim się to jednak stanie, należy pamiętać o odpowiedniej higienie dziecka. Dodatkowo po każdym oddawaniu moczu dobrze odsunąć lekko napletek. Nie należy jednak robić tego na siłę, ponieważ może to prowadzić do poważnych uszkodzeń.

U chłopców powyżej 3 roku życia stulejkę leczy się już operacyjnie.

